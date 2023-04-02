Шахтер хочет получить за защитника кругленькую сумму. Бразильский клуб не готов ее отдать

Центральный защитник Витао выступает на правах аренды за "Интернасьональ". Бразильский клуб работает над тем, чтобы выкупить футболиста. Об этом сообщает Portal do Colorado.

"Красные" хотят оформить полноценный трансфер. Витао является ключевым игроком команды.

Помешать могут стать запросы "Шахтера". "Горняки" хотят получить за переход 7,2 млн евро. Такая сумма не достижима для "Интернасьоналя".

Текущее арендное соглашение стало возможным из-за правил ФИФА, которые позволили футболистам украинских клубов искать команды за границей. Если это правило будет продолжено, то “Интернасьональ” может воспользоваться им еще раз.

Таким образом, "горняки" могут снова потерять игрока бесплатно. Контракт Витао с "Шахтером" действует до лета 2024 года. Текущая аренда завершается летом 2023 года.

Напомним, что защитник присоединился к составу дончан в сентябре 2019-го года, перейдя из “Палмейраса” за четыре миллиона евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в шесть миллионов евро.