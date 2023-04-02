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Эрик Рамирес забил за Динамо первый гол после возвращения

Премьер-лига
(1 голосов)

Это его второй мяч в футболке киевлян

Эрик Рамирес забил за Динамо первый гол после возвращения

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" победило "Львов" в 19-м туре Украинской Премьер-лиги. Первый гол в матче забил Владислав Ванат, а вторым мячом отличился Эрик Рамирес.

Венесуэлец вышел на замену на 81-й минуте, а уже через шесть минут отличился после ассиста Дениса Гармаша. Для Рамиреса это первый гол после недавнего возвращения в "Динамо". Он уже успел провести три матча.

В общей сложности на счету Эрика два мяча в 10 поединках за "Динамо" В последний раз он отмечался еще в августе 2021-го года в воротах "Миная".

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В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
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