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Эрик Рамирес забил за Динамо первый гол после возвращения
Это его второй мяч в футболке киевлян
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" победило "Львов" в 19-м туре Украинской Премьер-лиги. Первый гол в матче забил Владислав Ванат, а вторым мячом отличился Эрик Рамирес.
Венесуэлец вышел на замену на 81-й минуте, а уже через шесть минут отличился после ассиста Дениса Гармаша. Для Рамиреса это первый гол после недавнего возвращения в "Динамо". Он уже успел провести три матча.
В общей сложности на счету Эрика два мяча в 10 поединках за "Динамо" В последний раз он отмечался еще в августе 2021-го года в воротах "Миная".
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