Эрик Рамирес забил за Динамо первый гол после возвращения

"Динамо" победило "Львов" в 19-м туре Украинской Премьер-лиги. Первый гол в матче забил Владислав Ванат, а вторым мячом отличился Эрик Рамирес.

Венесуэлец вышел на замену на 81-й минуте, а уже через шесть минут отличился после ассиста Дениса Гармаша. Для Рамиреса это первый гол после недавнего возвращения в "Динамо". Он уже успел провести три матча.

В общей сложности на счету Эрика два мяча в 10 поединках за "Динамо" В последний раз он отмечался еще в августе 2021-го года в воротах "Миная".