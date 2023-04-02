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Григорий Козловский и Игорь Суркис вместе смотрели матч Львов – Динамо на трибунах – ФОТО
Кого же поддерживал президент “Руха”?
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
"Динамо" победило "Львов" в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги. На стадионе "Скиф" во Львове находились президенты двух клубов УПЛ.
В совместной компании просматривали этот поединок Григорий Козловский ("Рух") и Игорь Суркис ("Динамо"). Официальный Instagram "Динамо" опубликовал их фото на трибунах.
Ранее журналисты Игорь Бурбас и Михаил Спиваковский утверждали, что Козловский с декабря прошлого года находится за границей. Причиной этого является нежелание встречаться со следователями НАПК и НАБУ. Они проверяют потенциальные схемы Козловского во время его каденции в должности депутата Львовского городского совета.
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