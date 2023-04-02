Григорий Козловский и Игорь Суркис вместе смотрели матч Львов – Динамо на трибунах – ФОТО

"Динамо" победило "Львов" в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги. На стадионе "Скиф" во Львове находились президенты двух клубов УПЛ.

В совместной компании просматривали этот поединок Григорий Козловский ("Рух") и Игорь Суркис ("Динамо"). Официальный Instagram "Динамо" опубликовал их фото на трибунах.

Ранее журналисты Игорь Бурбас и Михаил Спиваковский утверждали, что Козловский с декабря прошлого года находится за границей. Причиной этого является нежелание встречаться со следователями НАПК и НАБУ. Они проверяют потенциальные схемы Козловского во время его каденции в должности депутата Львовского городского совета.