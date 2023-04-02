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Эдмар: Два пенальти в одни ворота? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю

Премьер-лига
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Коуч "Металлиста 1925" о поражении от команды Кучера

Эдмар: Два пенальти в одни ворота? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю

ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение от "Днепра-1" в матче 19-го тура УПЛ.

- Была хорошая игра до 71-й минуты, после пропущенного гола она пошла совсем иначе. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Как я говорил раньше, игра нам удалась в первые 70 минут... Мы придерживались нашего плана на игру, рассчитывали сыграть на контратаках, имели несколько хороших моментов, когда мы должны были забивать.

- Чего сегодня не хватило, чтобы получить положительный результат?

- Я ребятами доволен, они вышли одним целым и продемонстрировали, что у нас есть будущее, и мы строим команду на перспективу. Что касается самоотдачи, у меня претензий нет. Надо работать над реализацией, свои моменты нужно забивать.

- Не часто ли можно увидеть, когда в одной игре арбитр ставит два пенальти в ворота одной команды?

– Я понимаю к чему этот вопрос. Не буду акцентировать внимание на действиях арбитра, я давно в Украине и все прекрасно понимаю. Не хочу об этом говорить.

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В статье: Эдмар Галовский Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
ФК "Металлист 1925"

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Комментарии (1)
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Oldfanat (Glasgow)
02.04.2023 в 17:10
По грі Дніпро-1 на такий рахунок не напрацював, але обидва пенальті - 100%. Взагалі дивна логика: "Два пенальті в одні ворота". Да хоч десять, якщо це пенальті.
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