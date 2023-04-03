Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Завершился очередной тур УПЛ, первый тур после последней в сезоне международной паузы. И он подарил несколько интересных событий и ярких матчей. Больше всего выделяется игра между "Черноморцем" и "Шахтером", в которой лидер первенства впервые во втором круге потерял очки, а также первый триумф Руслана Ротаня во главе "Александрии". Еще и какой триумф - три безответных гола против "Ворсклы".

UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам матчей выходных. На сей раз мы остановились на сбалансированной схеме 4-2-3-1.

Вратарь - Евгений Волынец, "Колос"

Давненько один из самых надежных киперов УПЛ не появлялся среди лучших в нашей сборной. Однако на этот раз проигнорировать его мы не смогли. На счету Волынца несколько сейвов в игре против "Металлиста", а особенно ярким получился очередной отбитый пенальти, который, учитывая нулевой счет, принес ковалевцам один бал в непростой игре.

Правый защитник - Гиорги Гочолейшвили, "Шахтер"

Несмотря на то, что грузинский легионер против "Черноморца" играл ближе к атаке, мы поставим его на профильную позицию фулбека. В 19-м туре футболист "Шахтера" забил свой первый гол за команду, показав себя в эпизоде с наилучшей стороны. Кажется, у Конопли может появиться серьезный конкурент.

Центральный защитник - Сергей Логинов, "Александрия"

Экс-капитан "Днепра-1" сходу после зимнего трансфера стал основным в новом клубе. Логинов провел отличный поединок против "Александрии", не только забив дебютный гол в конце встречи, но очень качественно действуя в обороне, не позволив сопернику нанести большого количества ударов в сторону ворот Шевченко.

Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

Коллектив Сергея Ковальца сумел добыть сверхтяжелую победу против прямого конкурента, одолев на характере "Минай". Одним из ключевых винтиков в механизме команды был именно Ковалев, который шикарно управлял обороной, постоянно нес опасность на стандартах, а в компенсированное время проявил смелость, реализовав решающий пенальти.

Левый защитник - Игорь Снурницын, "Заря"

Профильный центрбек Снурницын наконец-то дорос до основы "Зари", пускай и немного на непривычном месте. Ничего, и там он неплохо проявляет себя. Победитель молодежного чемпионата мира был неплох в обороне, а также отдал голевую передачу на Погорелого, позволив молодому форварду впервые забить в УПЛ.

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

В самом начале сезона Крыськив получал мизерное количество игрового времени, однако теперь стал незаменимым игроком команды Йовичевича. В игре против "Черноморца" Дмитрий принял участие в обоих голах своей команды, забив красивый гол уже на 21-й секунде, а после еще отдав голевую на Гочолейшвили.

Центральный полузащитник - Кирилл Дрышлюк, "Заря"

Еще один победитель молодежного чемпионата, который пока не имеет статуса основного в "Заре". Правда против "Руха" Патрик ван Леувен доверил ему место на поле с первых минут и он не подвел. На счету Дришлюка заработанный пенальти, а также постоянные подключения в атаку.

Правый вингер - Олег Кожушко, "Александрия"

Если в первом круге нынешнего сезона казалось, что у Влада Калитвинцева не будет конкурентов на правом крыле атаки в "Александрии", то сейчас Кожушко кажется первым выбором для Руслана Ротаня. Против "Ворсклы" Олег в тяжелой ситуации исхитрился отдать голевую на Кулакова, а во время первого взятия ворот мог забивать и сам, если бы его не опередил Пердута, срезавший сферу в свои ворота.

Атакующий полузащитник - Максим Задерака, "Кривбасс"

Вероятно, Задерака не играл бы с первых минут против "Вереса", если бы Татарков не пропускал матч из-за дисквалификации. Однако Никита играть не мог, Максим вышел на поле и хорошо себя показал. На его счету две голевые передачи на оба гола своей команды. Да, он еще привез пенальти в свои ворота, однако полезных действий все равно совершил на одно больше.

Левый вингер - Владислав Ванат, "Динамо"

Киевляне провели очень непростой матч против "Львова", и кто знает, как шла бы игра, не забей Ванат классным ударом в самом начале второй половины. Однако и до этого форвард киевской команды был максимально активным и даже пробил в перекладину. Сейчас его место в основе не поддается сомнениям.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Кучер неожиданно оставил своего главного бомбардира в запасе на матч против "Металлиста 1925", тем самым мотивировав Артема. Он вынужденно вышел еще в первом тайме, а во втором забил три гола, принеся своей команды непростые три бала. Ну и укрепив свое лидерство в гонке бомбардиров.

Главный тренер - Руслан Ротань, "Александрия"

Временный тренер сборной Украины вымучил свою первую во главе "Александрии". Хотя вымучил - немногое грубое слово, скорее заслужил, ибо "Александрия" по делу переиграла "Ворсклу" на своем поле, при этом, стараясь, играть в свой футбол, не отходя от первичного стиля. Последний месяц был достаточно непростым для Руслана Петровича, однако апрель он начал вполне неплохо, сумев ответить критикам.