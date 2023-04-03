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Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Выбрали лучших по итогам выходных

Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился очередной тур УПЛ, первый тур после последней в сезоне международной паузы. И он подарил несколько интересных событий и ярких матчей. Больше всего выделяется игра между "Черноморцем" и "Шахтером", в которой лидер первенства впервые во втором круге потерял очки, а также первый триумф Руслана Ротаня во главе "Александрии". Еще и какой триумф - три безответных гола против "Ворсклы".

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UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам матчей выходных. На сей раз мы остановились на сбалансированной схеме 4-2-3-1.

  • Вратарь - Евгений Волынец, "Колос"

Давненько один из самых надежных киперов УПЛ не появлялся среди лучших в нашей сборной. Однако на этот раз проигнорировать его мы не смогли. На счету Волынца несколько сейвов в игре против "Металлиста", а особенно ярким получился очередной отбитый пенальти, который, учитывая нулевой счет, принес ковалевцам один бал в непростой игре.

Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ - изображение 1

  • Правый защитник - Гиорги Гочолейшвили, "Шахтер"

Несмотря на то, что грузинский легионер против "Черноморца" играл ближе к атаке, мы поставим его на профильную позицию фулбека. В 19-м туре футболист "Шахтера" забил свой первый гол за команду, показав себя в эпизоде с наилучшей стороны. Кажется, у Конопли может появиться серьезный конкурент.

  • Центральный защитник - Сергей Логинов, "Александрия"

Экс-капитан "Днепра-1" сходу после зимнего трансфера стал основным в новом клубе. Логинов провел отличный поединок против "Александрии", не только забив дебютный гол в конце встречи, но очень качественно действуя в обороне, не позволив сопернику нанести большого количества ударов в сторону ворот Шевченко.

  • Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

Коллектив Сергея Ковальца сумел добыть сверхтяжелую победу против прямого конкурента, одолев на характере "Минай". Одним из ключевых винтиков в механизме команды был именно Ковалев, который шикарно управлял обороной, постоянно нес опасность на стандартах, а в компенсированное время проявил смелость, реализовав решающий пенальти.

  • Левый защитник - Игорь Снурницын, "Заря"

Профильный центрбек Снурницын наконец-то дорос до основы "Зари", пускай и немного на непривычном месте. Ничего, и там он неплохо проявляет себя. Победитель молодежного чемпионата мира был неплох в обороне, а также отдал голевую передачу на Погорелого, позволив молодому форварду впервые забить в УПЛ.

Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ - изображение 2

  • Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

В самом начале сезона Крыськив получал мизерное количество игрового времени, однако теперь стал незаменимым игроком команды Йовичевича. В игре против "Черноморца" Дмитрий принял участие в обоих голах своей команды, забив красивый гол уже на 21-й секунде, а после еще отдав голевую на Гочолейшвили.

  • Центральный полузащитник - Кирилл Дрышлюк, "Заря"

Еще один победитель молодежного чемпионата, который пока не имеет статуса основного в "Заре". Правда против "Руха" Патрик ван Леувен доверил ему место на поле с первых минут и он не подвел. На счету Дришлюка заработанный пенальти, а также постоянные подключения в атаку.

Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ - изображение 3

  • Правый вингер - Олег Кожушко, "Александрия"

Если в первом круге нынешнего сезона казалось, что у Влада Калитвинцева не будет конкурентов на правом крыле атаки в "Александрии", то сейчас Кожушко кажется первым выбором для Руслана Ротаня. Против "Ворсклы" Олег в тяжелой ситуации исхитрился отдать голевую на Кулакова, а во время первого взятия ворот мог забивать и сам, если бы его не опередил Пердута, срезавший сферу в свои ворота.

  • Атакующий полузащитник - Максим Задерака, "Кривбасс"

Вероятно, Задерака не играл бы с первых минут против "Вереса", если бы Татарков не пропускал матч из-за дисквалификации. Однако Никита играть не мог, Максим вышел на поле и хорошо себя показал. На его счету две голевые передачи на оба гола своей команды. Да, он еще привез пенальти в свои ворота, однако полезных действий все равно совершил на одно больше.

  • Левый вингер - Владислав Ванат, "Динамо"

Киевляне провели очень непростой матч против "Львова", и кто знает, как шла бы игра, не забей Ванат классным ударом в самом начале второй половины. Однако и до этого форвард киевской команды был максимально активным и даже пробил в перекладину. Сейчас его место в основе не поддается сомнениям.

Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ - изображение 4

  • Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Кучер неожиданно оставил своего главного бомбардира в запасе на матч против "Металлиста 1925", тем самым мотивировав Артема. Он вынужденно вышел еще в первом тайме, а во втором забил три гола, принеся своей команды непростые три бала. Ну и укрепив свое лидерство в гонке бомбардиров.

  • Главный тренер - Руслан Ротань, "Александрия"

Временный тренер сборной Украины вымучил свою первую во главе "Александрии". Хотя вымучил - немногое грубое слово, скорее заслужил, ибо "Александрия" по делу переиграла "Ворсклу" на своем поле, при этом, стараясь, играть в свой футбол, не отходя от первичного стиля. Последний месяц был достаточно непростым для Руслана Петровича, однако апрель он начал вполне неплохо, сумев ответить критикам.

Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ - изображение 5
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В статье: символическая сборная тура
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