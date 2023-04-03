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Козловский не планирует продавать молодежь Руха до конца следующего сезона. Хочет, чтобы игроки набрали в цене

Премьер-лига
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Может быть, из Руха выйдет еще один Мудрик

Козловский не планирует продавать молодежь Руха до конца следующего сезона. Хочет, чтобы игроки набрали в цене

Фото: ФК Рух

Новина українською

Основатель и почетный президент "Руха" Григорий Козловский не планирует до конца следующего сезона продавать молодых игроков команды.

Такую информацию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Козловский хочет, чтобы воспитанники продолжали работать, получали игровую практику и как следствие, набирали в цене.

Напомним, что этой зимой СМИ не раз писали о том, что некоторыми молодыми игроками "Руха" интересовались украинские клубы, в том числе и "Шахтер" с Динамо. Впрочем, громких продаж от львовского клуба в зимнее межсезонье так и не случилось.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Вацко Live

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