Козловский не планирует продавать молодежь Руха до конца следующего сезона. Хочет, чтобы игроки набрали в цене

Основатель и почетный президент " Руха " Григорий Козловский не планирует до конца следующего сезона продавать молодых игроков команды.

Такую информацию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Козловский хочет, чтобы воспитанники продолжали работать, получали игровую практику и как следствие, набирали в цене.

Напомним, что этой зимой СМИ не раз писали о том, что некоторыми молодыми игроками "Руха" интересовались украинские клубы, в том числе и "Шахтер" с Динамо. Впрочем, громких продаж от львовского клуба в зимнее межсезонье так и не случилось.