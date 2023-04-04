Палмейрас отклонил предложение Шахтера обменять Педриньо на Кевина

"Палмейрас" действительно получал предложение от "Шахтера" об обмене Педриньо на Кевина. Но, как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский, бразильцы ответили отказом.

Журналист добавил, что Педриньо, по мнению главного тренера "зелено-белых" Абеля Феррейры, не соответствует команде по профайлу. Ранее сообщалось, что "горняки" предлагали этот обмен с доплатой в 10 миллионов евро от бразильского клуба.

Напомним, сейчас Педриньо выступает в аренде за "Атлетико Минейро". Его действующий контракт с донецким клубом рассчитан до 2025 года. "Шахтер" приобрел 24-летнего вингера летом 2021 года за 18 миллионов евро у "Бенфики".

20-летним Кевином украинский клуб интересовался зимой, однако стороны не смогли договориться о сумме трансфера. Сообщалось, что последнее предложение составляло 15 миллионов евро и было отклонено.