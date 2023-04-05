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Худжамов: Думаю, Трубину пришло время менять команду
Попробовать себя за рубежом
Фото: shakhtar.com
Бывший голкипер "
- Трубину пора менять команду?
– Думаю, пришло время. Потому что тенденция к тому, что украинский футбол изменится или совершит квантовый скачок, который позволит футболистам по-прежнему не ехать за границу. Если такой скачок будет – окей, можно остаться. Но влияние войны очень велико, экономическое положение в стране тоже.
Надо себя попробовать. Но надо понимать, что не во всех командах может быть столь большой кредит доверия.
– Какой чемпионат ему бы подошел?
- Испанский, пожалуй, нет, потому что там вратари играют ногами так, как полевые – просто фантастика. Имею в виду, если бы его какая-нибудь команда из Испании захотела бы взять, а там работают профессионалы почти в каждом клубе, которые смогут его за полгода, год подготовить, вывести на другой уровень во всех аспектах игры – в принципе можно выбирать Испанию.
Франция – там тоже своя специфика. Но остановлюсь на том, что лучше всего была бы Испания. Надо понимать, что конкуренция там очень большая.
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