Худжамов: Думаю, Трубину пришло время менять команду

Бывший голкипер " Шахтера " Рустам Худжамов считает, что голкиперу "горняков" Анатолию Трубину пора менять команду.

- Трубину пора менять команду?

– Думаю, пришло время. Потому что тенденция к тому, что украинский футбол изменится или совершит квантовый скачок, который позволит футболистам по-прежнему не ехать за границу. Если такой скачок будет – окей, можно остаться. Но влияние войны очень велико, экономическое положение в стране тоже.

Надо себя попробовать. Но надо понимать, что не во всех командах может быть столь большой кредит доверия.

– Какой чемпионат ему бы подошел?

- Испанский, пожалуй, нет, потому что там вратари играют ногами так, как полевые – просто фантастика. Имею в виду, если бы его какая-нибудь команда из Испании захотела бы взять, а там работают профессионалы почти в каждом клубе, которые смогут его за полгода, год подготовить, вывести на другой уровень во всех аспектах игры – в принципе можно выбирать Испанию.

Франция – там тоже своя специфика. Но остановлюсь на том, что лучше всего была бы Испания. Надо понимать, что конкуренция там очень большая.