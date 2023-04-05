Кулаков: В Мариуполе арендовали квартиру, это здание уже снесли

Нападающий " Александрии " Андрей Кулаков рассказал о том, как он раньше жил в Мариуполе.

– Вы провели достаточно яркое время в "Мариуполе", но выступления клуба прервала война. Ваша квартира и другое имущество в Мариуполе уцелели? Какая у них судьба?

– Квартиру мы арендовали с женой. Это здание уже снесли, а имущество жена увезла за два дня до начала войны. Так что в этом плане все еще более-менее.

– Никто из родных и близких не пострадал от войны?

– Нет, к счастью, меня это обошло. Родители живут в Киеве, а дедушка и бабушка – под оккупацией в Луганской области, но говорят, что у них все относительно спокойно.

– Уезжать не хотят?

– Возраст уже. Когда люди прожили там всю жизнь, это тяжело. Они планируют, но тяжело оставлять то, что наживали 50 лет. Это нам, молодым, легко, а людям в возрасте тяжеловато. Мы уговариваем их и просим, но не хотят.