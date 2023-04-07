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Петряк - о погибшем на войне тесте: Его не брали, но он спал под военкоматом и выпросил

Премьер-лига
(1 голосов)

Он, чтобы никто не знал, добровольцем пошел защищать Украину

Петряк - о погибшем на войне тесте: Его не брали, но он спал под военкоматом и выпросил

shakhtar.com

Новина українською

Игрок "Шахтера" Иван Петряк рассказал о том, что его тесть погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.

– Он отправил свою жену ко мне в Венгрию, а сам, чтобы никто не знал, добровольцем пошел защищать Украину. Он был инвалидом, у него рука не сгибается. Его не брали, но он спал под военкоматом и выпросил.

Воевал он два месяца, а потом его собратья сказали, что его убили, что видели его тело.

До меня дошли слухи, что у него с собой был мой портфель с 34-м номером. Мне сбросили фотографию с другой стороны. Воюющие в "ДНР".

– У них твой портфель?

– Да. Тела не обнаружили, а сказали, что можно забрать портфель. По сей день мы ничего не знаем, не смогли похоронить и попрощаться.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) война с россией
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