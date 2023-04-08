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Бенито, Тимчик и Царенко выйдут в составе Динамо на матч против Миная
Киевляне попытаются повторить встречу первого гола против закарпатцев
ФК "Динамо" / Автор невідомий
"Динамо" и "Минай" встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
Главный тренер “бело-синих” Мирча Луческу выбрал состав на этот поединок.
Нещерет – Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Лонвейк, Сидорчук – Бенито, Шепелев, Царенко – Ванат.
Стартовий склад «Динамо» на матч з «Минаєм» ⚪️???? pic.twitter.com/zzg8RVPX97— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 8, 2023
Для Тимчика это будет второй матч в старте весенней части чемпионата. Бенито и Царенко сыграют с первых минут третий раз в своей карьере в Киеве.
Отметим, что в первом круге “Динамо” минимально обыграло “Минай” 1:0.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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