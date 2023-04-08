  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бенито, Тимчик и Царенко выйдут в составе Динамо на матч против Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенито, Тимчик и Царенко выйдут в составе Динамо на матч против Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне попытаются повторить встречу первого гола против закарпатцев

Бенито, Тимчик и Царенко выйдут в составе Динамо на матч против Миная

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" и "Минай" встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

Главный тренер “бело-синих” Мирча Луческу выбрал состав на этот поединок.

Нещерет – Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Лонвейк, Сидорчук – Бенито, Шепелев, Царенко – Ванат.

Для Тимчика это будет второй матч в старте весенней части чемпионата. Бенито и Царенко сыграют с первых минут третий раз в своей карьере в Киеве.

Отметим, что в первом круге “Динамо” минимально обыграло “Минай” 1:0.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

Читайте такжеДинамо – Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 08.04.2023
По теме
yellow-arrow
Динамо принимает Минай. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Вернидуб против бывшей команды. Текстовая трансляция матча Кривбасс - Заря
yellow-arrow
Колос - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик ФК Минай Бенито Антон Царенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде