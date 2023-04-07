Динамо – Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 08.04.2023

Игорь Суркис может считать себя гениальным футбольным менеджером, проведя прошлым летом рейдерский захват телевизионных прав на матчи собственного клуба да еще и на собственный телеканал. Другое дело, что игра его коллектива вызывает такое удручающее впечатление, что рука тянется как можно быстрее включить платный Дискавери или что угодно, только бы не футбол. Отставание от Лиги Европы – четыре балла. От Лиги чемпионов – шесть. Вообще выпасть из еврокубковой зоны киевлянам почти невозможно, поэтому команда Мирчи Луческу получила возможность завершить перестройку, которую начала зимой. Первые весенние туры показали, что пока она проходит со скрипом.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Динамо" - "Минай"

8 апреля. Киев. Стадион имени Валерия Лобановского. Начало в 13:00

Главный арбитр – Максим Козыряцкий

Ассистенты: Ярослав Трехлеб и Владимир Жарый

Трансляция на ТВ - "2+2"

Интернет-трансляция – Youtube-канал Football Hub

Текстовая трансляция - UA-Футбол

4500 грн Ставка без риска Получить бонус

"Динамо": последние новости

Киевляне продолжают жить во времена перестройки. На данный момент тренерский штаб формирует новый костяк коллектива, который в перспективе должен будет бороться за Лигу чемпионов. Не исключено, что это уже будет при новом главном тренере, о чем слухи также активно ходят. Впрочем, Мирча Луческу продолжает настаивать, что готов работать и дальше: "Так получилось, что многие футболисты ушли, и сейчас у меня молодая команда с перспективными игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно. Я не думал об увольнении".

Это будет последний матч бана для Виталия Буяльского: уже на следующей неделе отдохнувший футболист вернется на поле. Кроме него все еще вне игры Шапаренко, Леднев, Бойко и Бущан. Что касается состава, то Луческу продолжает искать оптимальное сочетание игроков на поле: Дубинчак или Вивчаренко слева, Караваев или Тимчик справа, и кто должен играть в середине поля из-за отсутствия Буяльского?

Ориентировочный состав "Динамо" (слева – направо): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук – Кабаев, Гармаш, Шепелев, Тымчик – Ванат.

"Минай": последние новости

Закарпатье на текущей неделе жило разгребанием темы недалеких лиц по сдаче матча "Ингульцу" в предыдущем туре. Общественность удивительно активно подхватила ничем не подтвержденные мнения, что могло лишь еще больше триггерить коллектив. Готова ли была команда ментально устоять – главный вопрос.

В той же игре "Минай" имел много кадровых проблем: Немчанинов, Горин, Булеза, Байдал, Коломоец были не помощники с первых минут. Поэтому Владимир Шаран вернулся на одну игру к четырем защитникам. Однако уже в субботу ожидаем снова трех центрбеков от закарпатцев.

Ориентировочный состав "Миная" (слева – направо): Бандура – Горин, Кравчук, Немчанинов – Булеза, Шишка, Витенчук, Гончар – Твердохлиб, Вишневский, Воробчак.

Турнирная таблица

"Динамо" по итогам текущего тура точно не покинет четвертую строчку: до идущей третьей "Зари" и до "Александрии", которая сейчас пятая, отставание в четыре и пять очков соответственно. О чемпионстве в текущем сезоне речь вести можно разве что на стендапах: "Шахтер" только в предыдущем туре потерпел первую потерю очков весной и в целом пока по игре не возникает вопросов по его лидерству. "Минай" имеет преимущество в один балл над зоной вылета и выше "Металлиста" и "Вереса" только по результатам личных встреч. Сугубо теоретически уже в воскресенье закарпатцы могут опуститься в зону вылета, однако для этого необходимо совпадение сразу нескольких составляющих: победа "Металлиста" над "Шахтером" и результативная ничья в игре "Рух" - "Верес".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 18 13 4 1 47-14 +33 43 2 СК Днепр-1 18 13 3 2 37-13 +24 42 3 Заря 19 12 4 3 42-25 +17 40 4 Динамо 19 11 3 5 27-16 +11 36 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 -6 25 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 10 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 -7 19 12 ФК Минай 19 4 6 9 14-23 -9 18 13 Металлист 19 4 6 9 17-27 -10 18 14 Верес 19 5 3 11 21-28 -7 18 15 Рух 18 4 5 9 19-29 -10 17 16 ФК Львов 18 3 4 11 13-28 -15 13

Последние матчи

Среди четверки лучших команд УПЛ весной 2023-го "Динамо" набрало больше очков только "Днепра-1". К слову, как раз над днепрянами была одна из двух побед команды Луческу в 2023-м, когда оказалось, что соперник гораздо хуже вошел в весеннюю часть сезона, чем Киев. В минувшие выходные "динамовцы" записали на свой счет вторую победу, одолев во втором тайме "Львов". Встречи с "Зарей" и "Ингульцем" в столице вспоминать не любят: два поражения при отсутствии игры в нападении.

Владимир Шаран может быть не полностью удовлетворен второй частью сезона. Его команда не добрала очки в как минимум двух матчах: возили и соперника, и себя в игре против "Львова", но пропустили чуть ли не с единственного момента у своих ворот; до последних минут удерживали победный результат против "Ингульца", потом словно Земля сошла с оси. Если бы "лисицы" взяли эти шесть очков, то сейчас уже вели борьбу с "Кривбассом" и "Колосом" за грандиозную для себя шестую строчку. Впрочем, это все условный способ подачи истории. По факту же, команда пока не лишилась у себя в головах статуса аутсайдера, из-за чего и продолжает бороться за выживание.

Личные встречи

У киевлян еще нет опыта потерь очков в матчах против "Миная": все семь предыдущих встреч "бело-синие" выиграли. Впрочем, именно в текущем сезоне у команды Луческу были самые большие проблемы, когда единственный гол забил Цыганков после перерыва. Из интересного: за 630 минут очного противостояния закарпатцы забили свой единственный гол на 21-м обороте секундной стрелки. То есть вот уже более шести сотен минут длится "сухая" серия голкиперов "Динамо" в матчах с минайцами.

"Динамо" - "Минай": онлайн-трансляция матча

Трансляция матча В эфире Динамо - Минай дивитися онлайн, пряма відеотрансляція Смотреть трансляцию

"Динамо" – "Минай": ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" – "Минай" от UA-Футбол

"Минай" очень неприятный для почти любой команды УПЛ соперник. Команда с приходом Владимира Шарана наконец-то добавила к своему лексикону слово "дисциплина", что для аутсайдеров обычно гораздо важнее, чем "техника". "Динамо" продолжает находиться в поисках идентичности. На этом в текущем году "бело-синих" уже поймали "Ингулец" и "Заря". Вряд ли нас ожидает еще одна грандиозная сенсация в матче киевлян, однако фавориту будет очень непросто.

Ставка: "Минай" с форой +2 за 1.55

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша