Серия продолжается. Динамо - Минай 2:0

Первое противостояние между "Минаем" и "Динамо" произошло, когда закарпатцы еще выступали в Первой лиге. Это была игра на Кубок Украины, где фаворит был очевиден даже с учетом состава киевлян. Впрочем, коллектив из Западной Украины смог шокировать, открыв счет на 21 минуту встречи. Гол Роберта Сморковского в премьерной встрече оппонентов остается для "Миная" единственным. В игре первого круга "сухая" серия киевлян в поединках против "лисиц" преодолела отметку в шесть сотен минут. Вместе с этой серией продолжалась еще одна: "Динамо" побеждало в каждом матче. В семи встречах подряд.

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Исторические факты могут быть интересны, однако не всегда показательны. Сейчас киевляне переживают один из худших периодов за последние годы, когда даже третье место видится неплохим результатом. А "Минай" благодаря Владимиру Шарану стал боевой единицей, способной в борьбе создать проблемы почти любому. Кроме "Шахтера".

Впрочем, уже с первых минут сегодня было ясно, что нас не ожидает борьбы. Обычно в играх "Динамо" видно, когда команда не уверена. На этот раз киевляне понимали, как раскрывать оборону андердога. К тому же сам "Минай" выглядел очень сумбурно. Возможно, на действиях подопечных Владимира Шарана снова отразились кадровые проблемы. Возможно, давила именно история противостояний.

Все зависело от первого гола: чем дольше с ним хозяева затягивали, тем нервнее ожидалось продолжение игры. Сначала казалось, что наиболее критическим моментом для гостей стала середина первого тайма: Лонвейк дал в перекладину, Бенито чуть-чуть не попал в створ, Ванат здорово крутил в шестерку, а Шепелев с острого угла – в двух последних случаях спас Бандура.

Постепенно "Динамо" снизило интенсивность, но не потеряло концентрацию. И забило. Гол пришел после хорошей комбинационной игры с переводом мяча с правого края в центр, откуда Лонвейк настолько костыльно пробил, что вышел идеальный пас на Царенко: перед хавбеком был только голкипер и широченные ворота.

Перерыв ничего не изменил в ходе игры: "Динамо" с мячом, контролирует его не просто стерильно, а постоянно оказывая давление на оборону "Миная". Коломоец в роли нападающего закарпатцам сегодня не был нужен: мяч до него не доходил. Конечно, счет был скользким, но не оставляло ощущения, что подобные игры не отпускаются.

Точку в интриге поставил Ванат: здорово выдержал линию с центрбеками и получил передачу от Шепелева в забытой ими зоне, корпусом оттолкнул одного из оппонентов и пробил с левого края штрафной по диагонали мимо голкипера.

В заключительные четверть часа "Динамо" уже не играло, а оставило возможность насладиться футболом "Минаю". Гости старались, не отчаивались, активно шли и даже несколько раз заставили напрячься Нещерета. Однако эти шансы были ситуативны и единичны.

"Динамо" сегодня выглядело настолько хорошо, что даже не хочется в очередной раз критиковать. Однако не стоит забывать два нюанса. Во-первых, это был только "Минай", ведущий борьбу за выживание. Во-вторых, соперник оказался не готов держать удар. Впрочем, это никак не влияет, что три очка в копилку команды упали.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

Динамо - ФК Минай 2:0

Голы: Антон Царенко 35, Владислав Ванат 62

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Александр Яцик 82), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 82), Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Максим Дячук, Антон Царенко (Кахим Пэррис 71), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 71), Бенито (Денис Гармаш 61)

ФК Минай: Александр Бандура, Юрий Кравчук, Михаил Гечев (Олег Горин 46), Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов (Валерий Рогозинский 81), Юрий Коломоец (Олег Вишневский 65), Игорь Гончар, Вадим Витенчук (Сергей Петько 66), Александр Мельник, Михаил Шишка (Назарий Воробчак 46)

Предупреждения: Александр Яцик 83 - Олег Горин 57