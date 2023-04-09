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Феерия. Днепр-1 - Львов 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Днепр-1 – Львов, чемпионат Украины, 9 апреля 2023
фото - Олександр Приходько
Вашему вниманию видео обзор матча Днепр-1 – Львов, которые встречались в 20-м туре Украинской Премьер-лиги. Казалось, что судьба противостояния решена еще в первом тайме, когда дубль оформил Гуцуляк, еще один гол добавил Довбик. Но после перерыва Львов сумел вернуть интригу, сократив отставание до минимума. Вот только гол Сарапия сбил пыл команды Бессмертного А уже в компенсированное время Довбик поставил точку. Днепр-1 остается на расстоянии одного очка от Шахтера.
УПЛ. 20-й тур. 09.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Панчишин
СК "Днепр-1" - ФК "Львов" 5:2
Голы: Алексей Гуцуляк 7, Артем Довбик 41, Алексей Гуцуляк 44, Эдуард Сарапий 83, Артем Довбик 90+3 - Ярослав Богунов 63, Богдан Мишенко 81
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