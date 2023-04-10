Шаблий: Смешная ситуация. Хлань хочет перейти в Европу? Он что, сыграл 40 матчей и забил 15 голов?

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник "Зари" Максим Хлань якобы не играет и не тренируется с командой из-за отказа продлевать контракт .

- Эта информация не серьезная, а смешная. Максим Хлань хочет перейти в Европу… Он что, сыграл 40 матчей и забил 15 голов?

Никакой зарубы у него со мной нет. Когда нужно, мы с ним созваниваемся и общаемся. Я с ним не ругался. Это вообще какая-то дезинформация. Он ведет переговоры, в первую очередь, с "Зарей", у меня с ним никаких проблем нет.

Хлань не хочет подписывать контракт с "Зарей", это его желание. Может, он видит для себя лучшее продолжение карьеры в Европе.

- Он не просил вас найти ему клуб в Европе?

– Нет, конечно. Думаю, у всех футболистов есть желание проявить себя в Украине и уехать в более сильные чемпионаты. Но чтобы он поставил мне условия, не сыграв определенного количества матчей и не сделав статистику, такого не будет. Я не всесильный. Хлань сегодня не Криштиану Роналду, чтобы ставить какие-то условия.

Он находится в команде, которая всегда ставит перед собой задачи и борется за медали, и Хлань, проведя всего лишь восемь матчей говорит: "Я хочу в Европу". Вы себе это так представляете? Куда в Европу: в Латвию, Литву, Испанию, Италию или на заработки в Польшу? Есть разная Европа.

Да, Хлань неплохой парень, у него хорошие футбольные качества, но на сегодня он еще себя не проявил так, чтобы все становились в очередь и хотели его забрать. Поэтому для меня это стало неожиданностью.

– Хлань не ваш клиент?

– Нет, он не мой клиент, но я участвовал в его переходе в "Зарю". Именно я порекомендовал его в "Зарю". Но задач мне точно никто не ставил.

– У Хланя есть агент или он сам ведет переговоры?

– Точно не знаю, но думаю, что агента у него нет.

– Почему Хлань не попадает в заявку "Зари" и не тренируется с командой?

– Зачем "Заре", которая развивает и продает футболистов, игрок, который не хочет подписывать контракт? Они будут развивать других футболистов, которых можно будет продать. Это моя логика, а истинную причину я не знаю.

Все говорят, что Хланя обидели. Никто его не обижал. Максиму давали шансы, подпускали к основе. Клуб хочет делать проект и готов к диалогу. Насколько я знаю, у Хланя с "Зарей" не ладятся переговоры, но я в них не участвую, поэтому деталей не знаю.

– А что Хлань вообще хочет от "Зари"?

– Я не знаю. Насколько я слышал от ребят, он хочет в Европу. Но в Европу можно уйти по-разному – проявить себя в Украине, чтобы тебя купили и все были довольны, или ставить непонятные условия еще ничего не добившись. Я не знаю, какая Европа в планах у Хланя. Поживем, увидим.