Львов и Шахтер обменялись автоголами в середине второго тайма. ВИДЕО

Грузинский защитник "Шахтера" Георги Гололейшвили открыл счет в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Львова". Игрок замкнул подачу на собственные ворота.

Через несколько минут "горнкии" восстановили паритет: после дальнего удара Судакова мяч срезал в сетку собственных ворот защитник львовян Максим Грисьо.