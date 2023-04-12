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Львов и Шахтер обменялись автоголами в середине второго тайма. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Невероятное развитие событий

Львов и Шахтер обменялись автоголами в середине второго тайма. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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Грузинский защитник "Шахтера" Георги Гололейшвили открыл счет в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Львова". Игрок замкнул подачу на собственные ворота.

Через несколько минут "горнкии" восстановили паритет: после дальнего удара Судакова мяч срезал в сетку собственных ворот защитник львовян Максим Грисьо.

На данный момент в матче "Львов" – "Шахтер" длится 71 минута. Счет на табло 1:1. Следите за встречей в текстовой и видео трансляциях на UA-Футбол.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Максим Грисьо Георгий Гочолейшвили
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