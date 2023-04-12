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Львов и Шахтер обменялись автоголами в середине второго тайма. ВИДЕО
Невероятное развитие событий
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Грузинский защитник "Шахтера" Георги Гололейшвили открыл счет в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Львова". Игрок замкнул подачу на собственные ворота.
Через несколько минут "горнкии" восстановили паритет: после дальнего удара Судакова мяч срезал в сетку собственных ворот защитник львовян Максим Грисьо.
На данный момент в матче "Львов" – "Шахтер" длится 71 минута. Счет на табло 1:1. Следите за встречей в
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