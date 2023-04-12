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Бессмертный: За команду не стыдно, игру с Шахтером можно занести в актив

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник Львова подвел итоги матча с Шахтером

Бессмертный: За команду не стыдно, игру с Шахтером можно занести в актив

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал игру своей команды в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2).

– Ваш краткий комментарий по поводу матча?

– Я считаю, наша команда сегодня провела неплохую игру. Где-то не хватало уверенности в себе, где-то мастерства и концентрации. Но за команду не стыдно, потому, думаю, эту игру можно занести в актив. Ребята поняли, что они могут играть против любого соперника.

– Эсеола разминался, но на поле так и не вышел...

– У него травмы, поэтому он не смог выйти. Хотя мы очень рассчитывали на него и он должен помочь, но травмировался и был нам не помощник.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
12.04.2023 в 20:05
От жаль тільки, що очків це не добавляє. 1 ліга все ближче. І головне: не видно за рахунок чого ситуація може змінитися. Я не вболівальник ФК Львів, просто не хочеться, щоб команда вилетіла.
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