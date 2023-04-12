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Бессмертный: За команду не стыдно, игру с Шахтером можно занести в актив
Наставник Львова подвел итоги матча с Шахтером
shakhtar.com
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал игру своей команды в п
– Ваш краткий комментарий по поводу матча?
– Я считаю, наша команда сегодня провела неплохую игру. Где-то не хватало уверенности в себе, где-то мастерства и концентрации. Но за команду не стыдно, потому, думаю, эту игру можно занести в актив. Ребята поняли, что они могут играть против любого соперника.
– Эсеола разминался, но на поле так и не вышел...
– У него травмы, поэтому он не смог выйти. Хотя мы очень рассчитывали на него и он должен помочь, но травмировался и был нам не помощник.
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