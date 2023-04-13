Довгий: Не заиграл в Динамо, потому что в молодые годы немного не тем думал

Полузащитник " Руха " Алексей Довгий поделился ожиданиями от матча 21-го утра УПЛ с "Динамо", который состоится в пятницу, 14 апреля.

– "Динамо" – для меня родной клуб, там меня воспитали, но возможности сыграть за эту команду у меня не было. Понимаю, что виноват в этом только я – больше и упорнее нужно было работать в юном возрасте, больше вкладывать в себя. Но в молодые годы немного не тем думал. В общем, с "Динамо" всегда играть приятно, потому что это бренд украинского и европейского футбола. Да, сейчас в этом клубе, возможно, чувствуется определенный спад, они большую ставку делают на молодежь, на своих питомцев. Все равно там собраны одни из самых лучших молодых футболистов Украины. Однако у них свои задачи, а у нас в "Рухе" свои. Так что я приложу максимум усилий, чтобы успешно сыграть в следующем матче.

– Матч первого круга против "Динамо" закончился поражением 0:3. Но до первого пропущенного гола "Рух" почти ничем не уступал киевлянам. Какие упоминания о поединке?

– Честно говоря, сейчас сложно уже вспомнить подробности того матча – прошло много времени, мы сыграли большое количество игр. Потому не стоит особо вспоминать ту встречу. Тем более что сейчас, я уверен, состав "Динамо" будет наполовину другой, и у нас также другие игроки примут участие в матче. Так что готовимся, просматриваем их последние игры, и я надеюсь, что в субботу будет хороший интересный футбол.

– Предыдущие четыре матча УПЛ ты выводил "Рух" на поле в роли капитана команды. Как чувствуешь себя в таком статусе?

– Когда выходишь с капитанской повязкой, ты должен стать примером для других по своим действиям на поле, поэтому ответственность несколько повышена. Но я уже не такой молодой, поэтому чувствую себя в этой роли нормально. Для меня это не столь важно. В целом, нашим капитаном является Марко Сапуга, он очень сильный футболист, сейчас восстанавливается после травмы, нам его не хватает в игре, его не по годам лидерских качеств. С его отношением к работе, большой работоспособностью, я уверен, что он вырастет у очень квалифицированного футболиста. Все ждем его возвращения, вот-вот он уже должен быть в строю. И именно он заслуживает того, чтобы выходить с капитанской повязкой на следующие матчи "Руха".