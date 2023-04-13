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Днепр-1 и Александрия не смогли договориться о дате доигровки матча 1-го тура

Премьер-лига
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Теперь слово за УПЛ

Днепр-1 и Александрия не смогли договориться о дате доигровки матча 1-го тура

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" и "Александрия" не смогли договориться о дате доигровки матча 1-го тура между собой, который в ноябре был прерван воздушной тревогой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Александрийцы предлагали доиграть матч в марте, когда больше недели были в Закарпатье, где базируется и "Днепр-1". По информации источника, днепряне на данное предложение ответили отказом.

Позже днепряне предложили доиграть матч в середине мая, когда у команды будет 3 матча подряд на Закарпатье. Но на это предложение ответила отказом уже "Александрия", сославшись на сложности логистики.

Также "Александрия" предложила еще одну дату, казалось бы, компромиссную, и снова "Днепр-1" не пошел навстречу.

Таким образом, переговоры между клубами зашли в тупик. Теперь дату переигровки должна назначить УПЛ.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.04.2023 в 21:03
Дніпро-1 та Олександрія не змогли домовитися про дату догравання матчу 1-го туру (с) Таким чином, переговори між клубами зайшли у глухий кут. Тепер дату перегравання має призначити УПЛ.(с) вы там определитесь уже
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