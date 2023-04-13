" Днепр-1 " и "Александрия" не смогли договориться о дате доигровки матча 1-го тура между собой, который в ноябре был прерван воздушной тревогой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Александрийцы предлагали доиграть матч в марте, когда больше недели были в Закарпатье, где базируется и "Днепр-1". По информации источника, днепряне на данное предложение ответили отказом.

Позже днепряне предложили доиграть матч в середине мая, когда у команды будет 3 матча подряд на Закарпатье. Но на это предложение ответила отказом уже "Александрия", сославшись на сложности логистики.

Также "Александрия" предложила еще одну дату, казалось бы, компромиссную, и снова "Днепр-1" не пошел навстречу.

Таким образом, переговоры между клубами зашли в тупик. Теперь дату переигровки должна назначить УПЛ.