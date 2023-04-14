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Ориховский: Испанские ассистенты Реброва - лучшие из лучших тренеров
Но потом пришел Хацкевич, и хавбеку пришлось искать новую команду
fcdynamo.com
Хавбек "
— Вы упомянули об испанских специалистах в "Динамо", чья работа позволила раскрыться целому поколению футболистов. Что вы помните особенного после сотрудничества с Унаи Мельгосой, Висенте Гомесом или даже Раулем Рианчо?
— Это лучшие из лучших тренеров. Те знания, которые они мне дали, это знания на всю жизнь. Даст Бог, в будущем помогут и в тренерской работе. Эти люди дали такой толчок для развития большого количества игроков, что невозможно даже описать.
— В один период вы были очень близки к основному составу "Динамо". Что в итоге пошло не так ли? Почему вам не удалось закрепиться в команде?
— Как все произошло: был Сергей Станиславович Ребров в команде, так он практиковал такое, что кто-то из молодых ребят всегда был в первой команде, по крайней мере, мог тренироваться с ней. Я практически постоянно тренировался с первой командой. Где-то не попадал в заявку на матчи, но в тренировочном процессе постоянно находился в обойме игроков.
Потом, когда тренерский штаб Реброва завершил работу с "Динамо", пришел Александр Хацкевич. У нас были действующие контракты и мы рассчитывали, что поедем на сборы с первой командой, как обычно. Но нам сказали искать варианты для аренды: так на этом все и кончилось.
В том списке оказались я, Богдан Михайличенко, Саша Тымчик, Максим Казаков, Алексей Щебетун, Павел Лукьянчук. Словом, много ребят. Нам сказали просто искать клубы, даже без сборов. На этом и закончилась история с "Динамо".
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