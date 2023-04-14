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Заря - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 15-е апреля 2023

Заря - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вероятно, центральной игрой 21-го тура УПЛ станет поединок между "Зарей" и "Днепром-1". Как минимум, из-за мест в таблице, ведь на киевском поле сойдутся третья и вторая команда первенства. И каждому есть что доказывать. Коллектив ван Леувена в прошлом туре впервые оступился весной, проиграв на выезде "Кривбассу". Еще пара подобных апсетов, и можно будет окончательно забыть о борьбе за тройку, ибо "Динамо" прощать не будет.

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У "Днепра-1" задача не менее сложная. Команда Кучера продолжает вести борьбу за чемпионство, надеясь опередить практически идеальный "Шахтер". Минус два от главного конкурента, учитывая будущий очный матч, отыграть можно, однако любые другие потери могут сильно навредить днепрянам.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в субботу, 15-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Зоря - Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Днепр-1" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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