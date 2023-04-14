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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров

Премьер-лига
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Расписание очередных туров чемпионата Украины

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го и 24-го туров сезона-2022/23

23 ТУР

28 апреля (пятница)

Металлист — Динамо 13:00

Верес — Львов 13:00

Колос — Шахтер 15:00

29 апреля (суббота)

Минай — Металлист 1925 13:00

Заря — Черноморец 13:00

Ингулец — Днепр-1 14:00

Рух — Ворскла 15:00

Кривбасс — Александрия 15:00



24 ТУР

3 мая (среда)

Шахтер — Минай 13:00

Днепр-1 — Металлист 13:00

Львов — Александрия 14:00

Заря — Верес 15:00

Черноморец — Колос 15:00

4 мая (четверг)

Ингулец — Кривбасс 13:00

Металлист 1925 — Рух 13:00

Ворскла — Динамо 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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