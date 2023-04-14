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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров
Расписание очередных туров чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го и 24-го туров сезона-2022/23
23 ТУР
28 апреля (пятница)
Металлист — Динамо 13:00
Верес — Львов 13:00
Колос — Шахтер 15:00
29 апреля (суббота)
Минай — Металлист 1925 13:00
Заря — Черноморец 13:00
Ингулец — Днепр-1 14:00
Рух — Ворскла 15:00
Кривбасс — Александрия 15:00
24 ТУР
3 мая (среда)
Шахтер — Минай 13:00
Днепр-1 — Металлист 13:00
Львов — Александрия 14:00
Заря — Верес 15:00
Черноморец — Колос 15:00
4 мая (четверг)
Ингулец — Кривбасс 13:00
Металлист 1925 — Рух 13:00
Ворскла — Динамо 15:00
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