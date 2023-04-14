Официально: Дениль Кастильо пройдет медосмотр для перехода в Шахтер

19-летний опорный полузащитник эквадорского "ЛДУ Кито" Дениль Кастильо в ближайшее время пройдет медицинский осмотр перед трансфером в " Шахтер ".

Об этом сообщает пресс-служба эквадорского клуба.

Отмечается, что медицинские процедуры состоятся в Молдове.

Также клуб сообщает, что клуб близок к подписанию трансферного соглашения с "Шахтером" по Кастильо, и со своей стороны сделает все, чтобы сделка состоялась.

Напомним, 19-летний Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.