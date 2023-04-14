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Официально: Дениль Кастильо пройдет медосмотр для перехода в Шахтер
Пройдет процедура в Молдове
фото из соцсетей
19-летний опорный полузащитник эквадорского "ЛДУ Кито" Дениль Кастильо в ближайшее время пройдет медицинский осмотр перед трансфером в "
Об этом сообщает пресс-служба эквадорского клуба.
Отмечается, что медицинские процедуры состоятся в Молдове.
Также клуб сообщает, что клуб близок к подписанию трансферного соглашения с "Шахтером" по Кастильо, и со своей стороны сделает все, чтобы сделка состоялась.
Напомним, 19-летний Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
#ComunicadoOficial: Denil Castillo ???????? pic.twitter.com/6V6CzX7D7w— LDU Oficial (@LDU_Oficial) April 14, 2023
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