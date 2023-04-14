Олег Горин: Работаем над тем, чтобы спокойнее доигрывать матчи при преимуществе в счете

Защитник "Миная" Олег Горин прокомментировал победу своей команды в 21-м туре УПЛ над "Кривбассом" и поделился эмоциями, царившими после игры.

- Олег, с победой. Поделись свежими эмоциями от игры.

- Спасибо. Это действительно очень важная для нас победа. В преддверии старта чемпионата некоторые предполагали, что этот сезон может быть лишен напряжения и эмоций. А сейчас мы имеем безумную гонку за чемпионство и чрезвычайную плотность внизу турнирной таблицы. Кажется, команды на 8-м и 15-м местах разделяют около пяти очков. Поэтому для последних шести команд каждая победа – вопрос сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон.

Конечно, дополнительным стимулом для нас был День рождения президента ФК "Минай" - Валерия Ивановича Пересоляка. Стремились победить и поблагодарить президента за поддержку команды. Хорошо, что нам это удалось.

Побеждать всегда приятно. Теперь на Пасхальные праздники идем в хорошем настроении, а в понедельник возвращаемся к работе и готовимся к матчу против "Вереса".

- В четырех из последних пяти матчей "Минаю" удалось забить быстрый гол. Самый поздний – "Александрии" на 21-й минуте, а еще три – до девятой. Это уже фирменный "почерк" минайцев этой весной?

- Выходит, что да. К сожалению, в случае с матчем против "Ингульца", нам не удалось ни увеличить счет, ни сохранить минимальное преимущество. Команда очень расстроилась результатом игры. Но это футбол – ошибки случаются.

Хорошо, что нам удается старт матчей, и мы забиваем быстрые мячи. В этот раз хороший гол забил Вишневский. Еще раз поздравляю его с этим. Конечно, хочется доигрывать спокойнее, имея уверенное преимущество. Мы работаем над этим. Если будем следовать указаниям тренерского штаба, все будет хорошо – продолжим побеждать.

- Кстати, Владимир Шаран после поражения от "Динамо" выразил мнение, что дальше команда заиграет увереннее. Это сегодня мы и увидели?

- Думаю, да. Мы хорошо начали, хорошо защищались, атаковали. Не скажу, что у "Кривбасса" до перерыва были какие-то по-настоящему острые моменты. Поэтому считаю, что мы вели в счете заслуженно. Ближе к концу игры, конечно, появлялись мысли о сохранении счета. Очень ценны для нас эти три очка. Однако даже в этом случае мы пытались действовать впереди и не сбиваться к игре на отбой.

- Какие ожидания от следующей игры против "Вереса"?

– Нет легких и проходных игр у нас. Каждый матч – бой. Ожидаем тяжелую игру против сильной команды. Надеемся, что к матчу все подойдут здоровые, тогда мы сможем показать свою игру.

Я хочу поблагодарить военных. Мы играем в футбол, живем, празднуем Пасху в независимой Украине благодаря украинским военным, волонтерам, медикам и спасателям. Благодаря нашим героям. Знаем, что они сильны и непреодолимы. Слава ВСУ!

Напомним, что "Минай" победил "Кривбасс" со счетом 1:0. После этой игры тренер криворожцев Юрий Вернидуб сетовал на арбитраж матча.