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После отмашки локтем. У хавбека Металлиста 1925 подозрение на сломанную челюсть

Премьер-лига
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Вачиберадзе не доиграл матч с "Александрией"

После отмашки локтем. У хавбека Металлиста 1925 подозрение на сломанную челюсть

Скріншот з трансляції

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" играет против "Александрии".

На 61-й минуте второго тайма грузинский хавбек Вачиберадзе вынужден был покинуть поле, после столкновения с игроком номинальных гостей Сигеевым.

Футболист "Александрии" отмахнулся локтем. В итоге у Вачиберадзе подозрение на сломанную челюсть.

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В статье: ФК Александрия Бека Вачиберадзе
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