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После отмашки локтем. У хавбека Металлиста 1925 подозрение на сломанную челюсть
Вачиберадзе не доиграл матч с "Александрией"
Скріншот з трансляції
В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" играет против "Александрии".
На 61-й минуте второго тайма грузинский хавбек Вачиберадзе вынужден был покинуть поле, после столкновения с игроком номинальных гостей Сигеевым.
Футболист "Александрии" отмахнулся локтем. В итоге у Вачиберадзе подозрение на сломанную челюсть.
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