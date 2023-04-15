Второй тренер в туре. Эдмар был удален в игре против Александрии

В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл в нулевую ничью с "Александрией".

Тренер харьковчан Эдмар был удален во втором тайме. Коуч номинальных хозяев завёлся после фола на Русине и за минуту заработал две жёлтых карточки.

Таким образом, 42-летний специалист стал вторым тренером в текущем туре УПЛ, который был удален. Вчера главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в игре против луганской "Зари" также получил красную карточку - после окончания поединка.