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Второй тренер в туре. Эдмар был удален в игре против Александрии

Премьер-лига
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Вчера красную карточку также получил коуч "Кривбасса" Вернидуб

Второй тренер в туре. Эдмар был удален в игре против Александрии

ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий

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В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл в нулевую ничью с "Александрией".

Тренер харьковчан Эдмар был удален во втором тайме. Коуч номинальных хозяев завёлся после фола на Русине и за минуту заработал две жёлтых карточки.

Таким образом, 42-летний специалист стал вторым тренером в текущем туре УПЛ, который был удален. Вчера главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в игре против луганской "Зари" также получил красную карточку - после окончания поединка.

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В статье: Эдмар Галовский ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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