Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй тренер в туре. Эдмар был удален в игре против Александрии
Вчера красную карточку также получил коуч "Кривбасса" Вернидуб
ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий
В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл в
Тренер харьковчан Эдмар был удален во втором тайме. Коуч номинальных хозяев завёлся после фола на Русине и за минуту заработал две жёлтых карточки.
Таким образом, 42-летний специалист стал вторым тренером в текущем туре УПЛ, который был удален. Вчера главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в игре против луганской "Зари" также получил красную карточку - после окончания поединка.
Популярное сейчас
- УПЛ. Металлист - Верес 5:5. Гром и молния
- Заря - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 апреля 2023
- Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля
- Динамо не смогло выйти на третье место, Колос обходит Кривбасс. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО