Заря - Днепр-1 2:1. Радость для Шахтера, грусть для Динамо

"Заря" и "Днепр-1" имеют не столь длинную историю противостояний. В официальных матчах команды пересекались лишь шесть раз, причем четырежды побеждали луганчане. Иногда даже разгромно. Однако ныне все воспринимается иначе. Днепряне проводят практически сезон мечты, ведут борьбу за чемпионство, а в первом круге без труда разбили коллектив ван Леувена со счетом 3:0. С другой стороны, "Заря" имеет свою мотивацию, ведь даже несмотря на поражение "Кривбассу" недельной давности, команда продолжает вести борьбу за третье место. "Динамо" уже дышит в спину, а значит "Заре" нужно срочно побеждать. Даже в игре с претендентом на титул.

Главная новость для "Зари" - возвращение в основу форварда Герреро. Яркий нападающий классно ворвался в УПЛ, совершив четыре голевых действия в трех стартовых матчах. Однако после бесследно исчез, как оказалось - из-за травмы. Сегодня он оказался в старте, и практически сразу мог становиться героем для своей команды. Номинальные хозяева очень бодро начали поединок, благодаря чему уже на стартовых минутах открыли счет. Сваток не лучшим образом сыграл в своей штрафной, позволив Русину оказаться на ударной позиции. С ударом форварда "Зари" справился голкипер Рыбак, однако сфера отлетела точно на ногу Герреро, который без опеки нанес точный удар в касание. И казалось, что все в пределах правил, однако вскоре ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. Учитывая, что нормальный повтор мы так и не дождались, оставим сей эпизод на совести арбитров.

"Днепр-1" достаточно пассивно смотрелся на первых минутах, особенно на фоне активной "Зари". Правда геройство хозяев быстро завершились, и начиная с минуты десятой на поле осталась лишь одна команда. Днепряне качественно и методично давили соперника, создав до перерыва несколько очень опасных моментов. Завершителем каждого, конечно же, выступал Артем Довбик. Лучший бомбардир УПЛ успевал везде - он и несколько ударов издали нанес, и классно бил головой после стандарта, попав в штангу. Старались и другие - дико активно играл Бланко, пару раз своими коронными ударами пытался попасть Пихаленок. Но все без толку - на перерыв команды ушли без голов. Хотя днепряне были очень близки к хотя бы одному забитому.

Второй тайм стал настоящим торжеством для хозяев сегодняшнего матча. После достаточно сумбурного начала, луганчане смогли прибавить, забив два гола после двух классных моментов. В обоих свою роль сыграл Назарий Русин. Первый точный удар пришел после неожиданного прохода Снурницына по флангу, который обойдя двух соперников выкатил под удар Русину - нападающий вторым касанием мощно пробил в ближнюю девятку. Красиво, но показалось, что кипер мог сыграть и получше. Спустя четыре минуты Русин выступил в качестве ассистента, на блюдце выкатив сферу под удар Герреро - легионеру "Зари" оставалось лишь замкнуть - 2:0. Настоящий шок-контент для Кучера и его подопечных.

Для "Днепра-1" начался самый важный момент в сегодняшнем поединке. Времени для нормализации ситуации было достаточно (гол Герреро пришел на 58-й минуте), однако коллектив Кучера выглядел потерянным, не сумев создать достаточного количества опасности у чужих ворот. Не самым лучшим образом коуч воспользовался слотами для замен. До перерыва он вынужденно убрал с поля сначала Пасича, а после Каплиенко, однако во втором тайме, во время последнего слота, выпустил лишь одного свежего футболиста, вместо разрешенных трех. Свой гол (заслуженный по игре, особенно если брать первый тайм) днепряне таки нашли, однако Довбик смог забить лишь в компенсированное время. Для камбэка этого все равно не хватило.

"Заря" побеждает в центральной игре тура, проведя крутой второй тайм и в очередной раз увеличив свой отрыв от "Динамо". Ныне он равен трем балам. Что касается "Днепра-1", то их минус четыре от "Шахтера" не являются приговором, тем более что календарь у "горняков" впереди очень непростой, однако ныне днепряне не выглядит фаворитом гонки за титул. За зиму команду растеряла и уверенность, и качественную игру у своих ворот. А на одном Довбик далеко заехать не получиться.

VBET-лига. 21-й тур

15 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - СК Днепр-1 2:1

Голы: Назарий Русин 55, Эдуардо Герреро 58 - Артем Довбик 90+3

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Алексей Хахлев 67), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнев 85), Евгений Шахов (Кирилл Дришлюк 78), Назарий Русин (Роман Вантух 85), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Павел Полегенько 78), Арсений Батагов, Игорь Снурницын

СК Днепр-1: Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Жоау Пеглов 62), Доминго Бланко, Александр Каплиенко (Рональд Матаррита 43), Александр Сваток, Евгений Пасич (Хайнер 18)

Предупреждение: Эдуардо Герреро 50