Эдмар: Арбитру Дердо пора заканчивать карьеру. Он ходит пешком в центре поля

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал нулевую ничью с "Александрией" в рамках 21-го тура УПЛ.

– Ничья сегодня, это больше положительный или отрицательный результат?

– Была равная игра, имели моменты как мы так и соперник. Смотря в турнирную таблицу, мы стремимся одержать победу. Мы недавно с "Александрией" сыграли вничью, знали, как играет соперник, в том матче было много голов. Сегодняшний результат закономерен.

– Команда давно не побеждала, не давит ли психологически это на игроков?

- Немножко есть, но работаем над этим, общаемся с ними. Работаем на тренировках над реализацией и стремимся одерживать победы. Еще девять матчей впереди, мы хотим остаться в УПЛ и будем бороться за это. Хотим ежедневно улучшать уровень нашей игры.

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- Мы четыре матча не можем забить соперникам...

– Мы над этим работаем на тренировках, особенно над завершением атак. Мы все хотим забитых мячей, подсказываем нашим молодым игрокам, чтобы, наконец, их прорвало и забивали в играх.

- Сегодня была довольно эмоциональная игра, страсти бушевали...

– Я говорил, что никогда не буду очень ругать арбитров. Этого арбитра я знаю очень давно. Есть такие моменты, которые нужно прекратить. Он ходит пешком в центре поля, ничего не делает, не пытается приблизиться к моменту, а только стоит в центре и свистит. Мне кажется, ему пора уже заканчивать карьеру арбитра. Он решил меня удалить за то, что я ему сказал: "что ты ходишь пешком". Обиделся и удалил меня. Арбитр не поспевает за игрой, не видит моменты. Возможно, пришло ему время сказать спасибо футболу.