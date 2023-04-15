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Ван Леувен: После зимнего отдыха мы собрались с силами и показываем свой настоящий футбол

Премьер-лига
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Коуч луганчан о победе над командой Кучера

Ван Леувен: После зимнего отдыха мы собрались с силами и показываем свой настоящий футбол

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 21-го тура УПЛ.

- Во-первых, хотел бы сказать слова поддержки семье Ярослава Кисиля. Они потеряли отца, погибшего на фронте. Выражаю самые искренние соболезнования. В такое время понимаешь, что есть вещи, гораздо более важные, чем футбол.

Что касается игры, мы хорошо начали ее, с сильной стороны, начали идти в атаку. Соперник у нас сегодня был сильный. Как только у нас появился момент – мы сразу забили. Еще не смотрел был ли в том эпизоде офсайд или нет.

Пытались встречать соперника как можно дальше от своих ворот, чтобы даже не давать "Днепру-1" пройти к ним и самим делать попытки для забитых голов. Команда до конца выполняла хорошую работу, но, к сожалению, была пропущена на последних минутах.

- Какое Вы давали наставление на этот матч?

- Мы сейчас находимся на 3-м месте, а наш соперник – на 2-м. Здесь не требуется дополнительной мотивации. Ребята и сами понимают. Я уже говорил раньше, что первый круг наша команда не очень стабильно играла, но после зимнего отдыха собрались с силами и показываем свой настоящий футбол.

- Какие были Ваши наставления по перерыву?

- Можно сказать, что мы в первом тайме предпринимали некоторые ненужные действия, ну а уже после перерыва я немного подкорректировал игру моих футболистов и все пошло еще лучше, чем было. Я бы хотел посмотреть и разобраться с голом Герреро из положения "вне игры". Это уже был момент, где мы начали показывать свой настрой на игру и то как мы стремимся к положительному результату. Во время перерыва сказал команде, что нужно продолжать играть в таком же духе и более спокойно подходить к ситуации. Как вывод – гол Назария Русина – это его талант, из нечего сделать "конфету". Он показывает и на тренировках, действительно умеет бить с обеих ног.

Второй гол – гол Герреро, который был там, где нужно быть после передачи того же Русина.

- Герреро не играл какое-то время из-за его не готовности. Но сегодня вышел и убил. Прокомментируйте эту ситуацию.

- В игре против "Динамо" Эдуардо получил маленькое повреждение и мы просто не хотели рисковать, чтобы не было хуже, а наоборот быстро принялись за лечение. Понимали, что предстоит еще много поединков, он успеет себя показать. Последние четыре дня Герреро стабильно тренировался с командой, а для меня это признак, что он может играть.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1 Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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