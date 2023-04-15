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Заря - СК Днепр-1 2:1. Обзор матча и видео голов
Днепряне отстают от "Шахтера" на 4 очка
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В рамках 21-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла "Днепр-1". Подопечные Патрика ван Леувена дважды поразили ворота днепрян в начале второго тайма. На 3-й компенсированной до основного времени поединке минуте Артем Довбик отыграл один мяч для номинальных гостей, но было уже слишком поздно. После этого тура "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Днепр-1" отстает от первого "Шахтера" уже на 4 очка.
VBET-лига. 21-й тур
15 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Голы: Назарий Русин 55, Эдуардо Герреро 58 - Артем Довбик 90+3
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