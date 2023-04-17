Стало известно, кто обслужит перенесенный матч между Ингульцом и Рухом

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 10-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

10-й тур

19.04.2023

"Ингулец" — "Рух". Петрово. Стадион "Ингулец". 13.00 Арбитр - Кривушкин Д. В. (Харьков), ассистенты арбитра — Шлончак С. М. (Черкассы), Беркут А. А. (Сумы), четвертый арбитр — Абдула А. Б. (Харьков), наблюдатель арбитража — Кутаков Д. А. (Киевская обл.). Делегат УАФ — Деревянко Я. С. (Днепр).

Напомним, "Ингулец" с 22 пунктами занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Рух" имеет в активе 19 очков и расположился на 14-й строчке.