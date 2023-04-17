Шахтер еще не чемпион, в украинском футболе нашли Люцифера. Влог Роберто Моралеса

Известный комментатор Роберто Моралес спешит к вам, чтобы поделиться впечатлениями от футбола на прошедших выходных. В Англии ухудшилась ситуация для Арсенала, да и у Миколенко негативная тенденция. В УПЛ внимание было приковано к матчу Заря – Днепр-1, на фоне которого многие начали говорить о чемпионстве Шахтера. Но Роберто призывает не торопиться с выводами. Кроме того, он вспоминает об успехах Соболя и Цыганкова и продолжает историю с Черваком и Причиной, делая из нее важные выводы для футболистов.

00:18 – Вспомним сначала АПЛ, где Арсенал может потерять лидерство

02:03 – Мудрик заслуживает игрового времени

02:51 – Миколенко следует готовиться к Чемпионшипу?

03:40 – О центральном матче УПЛ – отмечаем Русина

04:59 – Еще рано называть Шахтер чемпионом

06:18 – Вадим Червак – «люцифер» украинского футбола? Поучительная история для всех

08:47 – Звезды сошлись для Соболя и Страсбурга

09:55 – Цыганков – важный элемент Жироны

10:47 – Беда Валенсии, что творится?