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Шахтер еще не чемпион, в украинском футболе нашли Люцифера. Влог Роберто Моралеса
Неожиданные выводы из истории о наказании Вадима Червака
Известный комментатор Роберто Моралес спешит к вам, чтобы поделиться впечатлениями от футбола на прошедших выходных. В Англии ухудшилась ситуация для Арсенала, да и у Миколенко негативная тенденция. В УПЛ внимание было приковано к матчу Заря – Днепр-1, на фоне которого многие начали говорить о чемпионстве Шахтера. Но Роберто призывает не торопиться с выводами. Кроме того, он вспоминает об успехах Соболя и Цыганкова и продолжает историю с Черваком и Причиной, делая из нее важные выводы для футболистов.
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