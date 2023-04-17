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Шахтер еще не чемпион, в украинском футболе нашли Люцифера. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
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(1 голосов)

Неожиданные выводы из истории о наказании Вадима Червака

Шахтер еще не чемпион, в украинском футболе нашли Люцифера. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес спешит к вам, чтобы поделиться впечатлениями от футбола на прошедших выходных. В Англии ухудшилась ситуация для Арсенала, да и у Миколенко негативная тенденция. В УПЛ внимание было приковано к матчу Заря – Днепр-1, на фоне которого многие начали говорить о чемпионстве Шахтера. Но Роберто призывает не торопиться с выводами. Кроме того, он вспоминает об успехах Соболя и Цыганкова и продолжает историю с Черваком и Причиной, делая из нее важные выводы для футболистов.

  • 00:18 – Вспомним сначала АПЛ, где Арсенал может потерять лидерство
  • 02:03 – Мудрик заслуживает игрового времени
  • 02:51 – Миколенко следует готовиться к Чемпионшипу?
  • 03:40 – О центральном матче УПЛ – отмечаем Русина
  • 04:59 – Еще рано называть Шахтер чемпионом
  • 06:18 – Вадим Червак – «люцифер» украинского футбола? Поучительная история для всех
  • 08:47 – Звезды сошлись для Соболя и Страсбурга
  • 09:55 – Цыганков – важный элемент Жироны
  • 10:47 – Беда Валенсии, что творится?

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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DeepSh (Мариуполь)
17.04.2023 в 15:26
...по потерянным - на 4
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DeepSh (Мариуполь)
17.04.2023 в 15:21
Ошибся Моралес. Шахтер после двух побед над Львовом опережает Днепр в таблице на 7 очков, а по потерянным - на 4. В остальном всё верно - чемпионская гонка продолжается, у Шахтера сложный календарь игр и много травмированных. Поэтому вся борьба впереди.
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