Рух заказал VAR на матч с Ингульцом - петровский клуб не поддержал инициативу

"Рух" сообщил о заказе системы VAR на перенесенный матч 10-го тура УПЛ против "Ингульца". УАФ и УПЛ согласовали применение видеосистемы, но петровский клуб не поддержал такую инициативу.

Львовяне за две недели заказали и обязались оплатить работу системы VAR, а также все связанные с ней расходы на предстоящем поединке.

"Это вызывает по меньшей мере удивление. ФК "Рух" выступает за прозрачность украинского футбола и за то, чтобы все матчи проходили в честной и справедливой борьбе. Зато мы не видим такого же желания и от "Ингульца", который игнорирует предложение "Руха" о применении VAR во время этого матча и не отвечает на официальные обращения руководящих органов украинского футбола", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" состоится в среду, 19 апреля. Главным арбитром назначен Дмитрий Кривушкин.