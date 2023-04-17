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Рух заказал VAR на матч с Ингульцом - петровский клуб не поддержал инициативу

Премьер-лига
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Львовский клуб намеревался взять все расходы на себя

Рух заказал VAR на матч с Ингульцом - петровский клуб не поддержал инициативу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Рух" сообщил о заказе системы VAR на перенесенный матч 10-го тура УПЛ против "Ингульца". УАФ и УПЛ согласовали применение видеосистемы, но петровский клуб не поддержал такую инициативу.

Львовяне за две недели заказали и обязались оплатить работу системы VAR, а также все связанные с ней расходы на предстоящем поединке.

"Это вызывает по меньшей мере удивление. ФК "Рух" выступает за прозрачность украинского футбола и за то, чтобы все матчи проходили в честной и справедливой борьбе.

Зато мы не видим такого же желания и от "Ингульца", который игнорирует предложение "Руха" о применении VAR во время этого матча и не отвечает на официальные обращения руководящих органов украинского футбола", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" состоится в среду, 19 апреля. Главным арбитром назначен Дмитрий Кривушкин.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) VAR
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Источник:
fcrukh.com

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