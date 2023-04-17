"Ситуация улучшилась". Йовичевич рассказал о травмах Крыськива и Зубкова

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич рассказал о том, как идет процесс восстановления хавбека Дмитрия Крыськива и вингера Александра Зубкова.

"Посмотрим, что по Зубкову. Возможно, еще неделя нужна, но увидим, сможет ли сыграть с "Динамо". Очень важный игрок для нас. Петряка потеряли, Диму Крыськива минимум на месяц потеряли, еще пока форму наберет.

Возможно, на последние три матча успеет. В целом, ситуация с травмированными улучшилась", – сказал Йовичевич.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 22 апреля.