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"Ситуация улучшилась". Йовичевич рассказал о травмах Крыськива и Зубкова
Зубков, возможно, успеет восстановиться к матчу с Динамо
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
"Посмотрим, что по Зубкову. Возможно, еще неделя нужна, но увидим, сможет ли сыграть с "Динамо". Очень важный игрок для нас. Петряка потеряли, Диму Крыськива минимум на месяц потеряли, еще пока форму наберет.
Возможно, на последние три матча успеет. В целом, ситуация с травмированными улучшилась", – сказал Йовичевич.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 22 апреля.
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