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"Ситуация улучшилась". Йовичевич рассказал о травмах Крыськива и Зубкова

Премьер-лига
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Зубков, возможно, успеет восстановиться к матчу с Динамо

"Ситуация улучшилась". Йовичевич рассказал о травмах Крыськива и Зубкова

Фото: ФК Шахтер

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Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о том, как идет процесс восстановления хавбека Дмитрия Крыськива и вингера Александра Зубкова.

"Посмотрим, что по Зубкову. Возможно, еще неделя нужна, но увидим, сможет ли сыграть с "Динамо". Очень важный игрок для нас. Петряка потеряли, Диму Крыськива минимум на месяц потеряли, еще пока форму наберет.

Возможно, на последние три матча успеет. В целом, ситуация с травмированными улучшилась", – сказал Йовичевич.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 22 апреля.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Александр Зубков Дмитрий Крыськив
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