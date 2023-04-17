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Милько: Как только мы начинаем говорить о еврокубках, то в Колосе все идет не так

Премьер-лига
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Поэтому капитан запрещает игрокам поднимать эту тему

Милько: Как только мы начинаем говорить о еврокубках, то в Колосе все идет не так

Новина українською

Капитан "Колоса" Вадим Милько высказался о перспективах команды занять в текущем сезоне место в еврокубковой зоне.

Напомним, что сейчас "Колос" занимает шестое место в турнирной таблице - 30 очков в 21 матче.

— "Колос" находится всего в двух очках от зоны еврокубков. Об этом нужно задумываться сейчас?

— На правах капитана я запрещаю об этом говорить своим партнерам в раздевалке. Да, каждый сам смотрит в турнирную таблицу и ее анализирует. Как только мы начинаем говорить о еврокубках, то в "Колосе" все идет не так. Поэтому мы эту тему не поднимаем.

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В статье: Вадим Милько Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport Arena

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