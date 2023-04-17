Милько: Как только мы начинаем говорить о еврокубках, то в Колосе все идет не так

Капитан " Колоса " Вадим Милько высказался о перспективах команды занять в текущем сезоне место в еврокубковой зоне.

Напомним, что сейчас "Колос" занимает шестое место в турнирной таблице - 30 очков в 21 матче.

— "Колос" находится всего в двух очках от зоны еврокубков. Об этом нужно задумываться сейчас?

— На правах капитана я запрещаю об этом говорить своим партнерам в раздевалке. Да, каждый сам смотрит в турнирную таблицу и ее анализирует. Как только мы начинаем говорить о еврокубках, то в "Колосе" все идет не так. Поэтому мы эту тему не поднимаем.