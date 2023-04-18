Президент Ингульца: Я ни от чего не отказывался

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию пресс-службы "Руха" о том, что его клуб выступил против использования VAR в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

"Рух" заказал VAR, а "Ингулец" по неизвестным причинам отказался? Во-первых, я ни от чего не отказывался, я такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!", – кратко резюмировал Поворознюк для FanDay.

Матч 10-го тура УПЛ Ингулец - Рух состоится в среду, 19 апреля. Главным арбитром выступит Дмитрий Кривушкин. Видеоассистент в итоге не назначен.

Напомним, "казаки" с 22 пунктами занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Желто-черные" имеют в активе 19 очков и расположились на 14-й строчке.