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Президент Ингульца: Я ни от чего не отказывался

Премьер-лига
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Александр Поворознюк отреагировал информацию об отказе в использовании VAR

Президент Ингульца: Я ни от чего не отказывался

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию пресс-службы "Руха" о том, что его клуб выступил против использования VAR в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

"Рух" заказал VAR, а "Ингулец" по неизвестным причинам отказался? Во-первых, я ни от чего не отказывался, я такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!", – кратко резюмировал Поворознюк для FanDay.

Матч 10-го тура УПЛ Ингулец - Рух состоится в среду, 19 апреля. Главным арбитром выступит Дмитрий Кривушкин. Видеоассистент в итоге не назначен.

Напомним, "казаки" с 22 пунктами занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Желто-черные" имеют в активе 19 очков и расположились на 14-й строчке.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Fanday

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