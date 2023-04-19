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Стало известно, когда Днепр-1 и Александрия доиграют матч 1-го тура УПЛ
Поединок был прерван в ноябре из-за воздушной тревоги
Фото: СК Дніпро-1
Стала известна дата доигровки матча 1-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Александрией", который в ноябре был прерван из-за воздушной тревоги. Командам нужно доиграть 81 минуту отложенного поединка.
Как сообщает ТаТоТаке, встреча состоится 11 мая в Ужгороде. "Горожане" после этого поедут к "Колос", а днепряне останутся на своей базе, чтобы сыграть через несколько дней против "Миная".
"Днепр-1" с 45 очками занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" идет 5-й, имея в своем активе 33 пункта.
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