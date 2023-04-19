Маркевич: Чемпионом станет Шахтер. Но в еврокубках – это команда уровня Лиги конференций

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" высказался относительно борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ.

– По-моему, чуда не случится. Все идет к тому, что награды высшей пробы достанутся " горнякам ". И не потому, что они по классу превосходят своих визави, просто стабильнее и важно, что не теряют очков в поединках с соседями по турнирной таблице, ценность которых сразу растет.

– Вы намекаете на недавнего лидера – "Днепр-1", который во второй части сезона уже успел проиграть "Динамо" и "Зари"?

– Если откровенно, то я был неприятно поражен тем, как медленно днепряне играли с луганчанами. Они забыли, что трусцой победы не одерживают! Хотя у подопечных Александра Кучера были неплохие шансы составить достойную конкуренцию "Шахтеру", не производящему впечатление непобедимого даже на всеукраинской арене. А в еврокубках "Шахтер" команда скорее уровня участников Лиги конференций.

– Чем можно объяснить, что "Днепр-1" умудрился растратить преимущество над Шахтером?

– Не исключен вариант, что днепряне переоценили свои силы, а запаса крепости не было. В конце концов, среди днепрян, кроме Артема Довбика, и выделить никого… Поэтому и могла выручить только максимальную настроенность в каждом матче, желание прыгнуть выше головы.