  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевич: Чемпионом станет Шахтер. Но в еврокубках – это команда уровня Лиги конференций
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Чемпионом станет Шахтер. Но в еврокубках – это команда уровня Лиги конференций

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Мирон Богданович высказался о борьбе в чемпионате Украины

Маркевич: Чемпионом станет Шахтер. Но в еврокубках – это команда уровня Лиги конференций

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" высказался относительно борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ.

– По-моему, чуда не случится. Все идет к тому, что награды высшей пробы достанутся "горнякам". И не потому, что они по классу превосходят своих визави, просто стабильнее и важно, что не теряют очков в поединках с соседями по турнирной таблице, ценность которых сразу растет.

– Вы намекаете на недавнего лидера – "Днепр-1", который во второй части сезона уже успел проиграть "Динамо" и "Зари"?

– Если откровенно, то я был неприятно поражен тем, как медленно днепряне играли с луганчанами. Они забыли, что трусцой победы не одерживают! Хотя у подопечных Александра Кучера были неплохие шансы составить достойную конкуренцию "Шахтеру", не производящему впечатление непобедимого даже на всеукраинской арене. А в еврокубках "Шахтер" команда скорее уровня участников Лиги конференций.

– Чем можно объяснить, что "Днепр-1" умудрился растратить преимущество над Шахтером?

– Не исключен вариант, что днепряне переоценили свои силы, а запаса крепости не было. В конце концов, среди днепрян, кроме Артема Довбика, и выделить никого… Поэтому и могла выручить только максимальную настроенность в каждом матче, желание прыгнуть выше головы.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Не представляю, что Динамо с такой игрой будет делать в еврокубках, если сумеет туда пробиться
yellow-arrow
Тренер Динамо U-19: Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ
yellow-arrow
Динамо - Шахтер. Ситуация с дисквалифицированными
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
19.04.2023 в 19:42
Сказав би ще, що Динамо - рівень Гіблартару. Який смисл таких висловлювань. Шахтар гідно представив країну в ЛЧ та ЛЄ. Не мав право так казати .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде