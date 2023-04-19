Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Чемпионом станет Шахтер. Но в еврокубках – это команда уровня Лиги конференций
Мирон Богданович высказался о борьбе в чемпионате Украины
Фото: ФК Шахтар
Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" высказался относительно борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ.
– По-моему, чуда не случится. Все идет к тому, что награды высшей пробы достанутся "
– Вы намекаете на недавнего лидера – "Днепр-1", который во второй части сезона уже успел проиграть "Динамо" и "Зари"?
– Если откровенно, то я был неприятно поражен тем, как медленно днепряне играли с луганчанами. Они забыли, что трусцой победы не одерживают! Хотя у подопечных Александра Кучера были неплохие шансы составить достойную конкуренцию "Шахтеру", не производящему впечатление непобедимого даже на всеукраинской арене. А в еврокубках "Шахтер" команда скорее уровня участников Лиги конференций.
– Чем можно объяснить, что "Днепр-1" умудрился растратить преимущество над Шахтером?
– Не исключен вариант, что днепряне переоценили свои силы, а запаса крепости не было. В конце концов, среди днепрян, кроме Артема Довбика, и выделить никого… Поэтому и могла выручить только максимальную настроенность в каждом матче, желание прыгнуть выше головы.
Популярное сейчас
- Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов
- В Воздушных силах отреагировали на передачу ЗРК Patriot и объяснили "затишье" с ракетными атаками РФ
- "Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба
- Заря - Днепр-1 2:1. Радость для Шахтера, грусть для Динамо
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО