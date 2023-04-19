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Врачи пока что запрещают Данченко возвращаться на поле
Хотя сам игрок готов вернуться в игру
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Правый защитник "
Как сообщает журналист FanDay Дмитрий Венков, разрешение для возвращения на поле игрока пока что не дают украинские врачи.
Данченко уже хочет вернуться к игре. "Заря" и греческий АЕК, которому принадлежат права на игрока, поддерживают его желание, однако все зависит от вердикта медиков, которые следят за сердцем 28-летнего футболиста.
Отметим, что Данченко выступает за "Зарю" на правах аренды. Украинец перешел из АЕКа зимой в прошлом году, подписав контракт на полтора сезона. С греческим клубом его соглашение действует до лета 2024-го.
В первой половине сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.
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