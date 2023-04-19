Врачи пока что запрещают Данченко возвращаться на поле

Правый защитник " Зари " Олег Данченко, который на зимних сборах перенес инфаркт, пока что не может вернуться на поля.

Как сообщает журналист FanDay Дмитрий Венков, разрешение для возвращения на поле игрока пока что не дают украинские врачи.

Данченко уже хочет вернуться к игре. "Заря" и греческий АЕК, которому принадлежат права на игрока, поддерживают его желание, однако все зависит от вердикта медиков, которые следят за сердцем 28-летнего футболиста.

Отметим, что Данченко выступает за "Зарю" на правах аренды. Украинец перешел из АЕКа зимой в прошлом году, подписав контракт на полтора сезона. С греческим клубом его соглашение действует до лета 2024-го.

В первой половине сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.