Сабо: Не уверен, что Динамо займет даже третье место

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказал свои мысли о провальной игре " Динамо " в нынешнем сезоне, а такаже сделал прогноз на украинское классическое, которое состоится в субботу, 22 апреля.

– Кто виноват в провальном выступлении "Динамо" в этом сезоне? Суркис, Луческу или сами игроки, которые недостаточно выкладываются?

– Тяжело сказать. В "Динамо" пришла молодежь, которая не соответствует матчам высшего уровня. Вместо того, чтобы отдать вперед, они пасуют назад. Не могут остановить мяч, он от них просто отскакивает. Ну что это такое? После матчей "Динамо" я смотрю АПЛ – небо и земля! Как в Англии обрабатывают, любой мяч принимают. Вот это уровень. К сожалению, молодежь "Динамо" не может так играть.

– То есть виноваты все? Суркис, потому что не купил игроков, Луческу, потому что их не подготовил, и сами футболисты не выкладываются?

– У Суркисов и денег, наверное, сейчас нет, чтобы купить кого-то. Но! В Украину сейчас мало кто и пойдет, потому что война.

– Ваш прогноз на матч "Динамо" – "Шахтер"? Какой будет счет и кто забьет?

– "Динамо" будет очень тяжело. Единственное, что им может помочь – это быстрый гол. Я уверен, что "Шахтер" победит с разницей в два мяча. Ставлю на 3:1. Думаю, большие шансы забить будут у Бондаренко, Судакова и Траоре. У "Динамо" бьют только два игрока – Буяльский и Ванат, поэтому гол престижа забьет кто-то из них. Больше склоняюсь к Буяльскому. О Ванате сейчас много пишут, но он еще сырой футболист.

– "Шахтер" за 9 туров до конца чемпионата опережает "Динамо" на 12 очков, если киевляне проиграют, то отрыв будет 15 пунктов. Сейчас команда Луческу на четвертом месте. На что "Динамо" может рассчитывать в этом сезоне?

– Самое лучшее, на что может рассчитывать "Динамо" – это третье место. Киевляне будут бороться за бронзу с "Зарей", но им будет тяжело. По той игре, что "Динамо" демонстрирует сегодня, они не займут третье место, но я могу ошибаться.

"Шахтер", скорее всего, станет чемпионом, а "Днепр-1" будет вторым. Не знаю, что случилось с "Днепром-1". В первом круге они хорошо смотрелись, а во втором случился провал.