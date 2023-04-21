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Основной вингер Металлиста 1925 вернулся в общую группу перед матчем со Львовом
Также восстановился нападающий Абдулла Абдуллаев
Фото: ФК Металіст 1925
Хорошие новости поступили из лазарета "Металлиста 1925". Полузащитник Андрей Ременюк и нападающий Абдулла Абдуллаев вернулись в общую группу команды.
Оба футболиста восстановились после повреждений и готовятся к выездному поединку 22-го тура УПЛ со "Львовом". Ранее они пропустили игру против "Александрии" (0:0).
24-летним Ременюк провел в этом сезоне 20 матчей и выполнил 1 ассист. 21-летний Абдуллаев перешел в "Металлист 1925" зимой из "Зари" и сыграл за харьковчан 3 игры, без результативных действий.
Матч 22-го тура УПЛ "Львов" - "Металлист 1925" состоится 23 апреля на львовском стадионе "СКИФ" и начнется в 13:00.
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