Экс-игрок сборной Украины: Супряга, наверное, снизил к себе требования

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о форварде "Динамо" Владиславе Супряге.

"Я не знаю, что происходит с Супрягой, наверное, он снизил к себе требования. Влад остановился в развитии. Все было в его руках - аренда в "Сампдории", классный чемпионат, но не пошло. Вернулся в "Динамо" и снова пропал.

Беседин всегда брал своей спортивной наглостью и самоотдачей, хотя он не самый техничный игрок, а у Супряги этого нет. Если что-то не получается, то он пропадает. Думаю, Супряга против "Шахтера" точно играть не будет. На острие атаки выйдет Ванат", - сказал Федецкий в интервью "Украинский футбол".