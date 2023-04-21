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Экс-игрок сборной Украины: Супряга, наверное, снизил к себе требования

Премьер-лига
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В текущем сезоне форвард не играл

Экс-игрок сборной Украины: Супряга, наверное, снизил к себе требования

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о форварде "Динамо" Владиславе Супряге.

"Я не знаю, что происходит с Супрягой, наверное, он снизил к себе требования. Влад остановился в развитии. Все было в его руках - аренда в "Сампдории", классный чемпионат, но не пошло. Вернулся в "Динамо" и снова пропал.

Беседин всегда брал своей спортивной наглостью и самоотдачей, хотя он не самый техничный игрок, а у Супряги этого нет. Если что-то не получается, то он пропадает. Думаю, Супряга против "Шахтера" точно играть не будет. На острие атаки выйдет Ванат", - сказал Федецкий в интервью "Украинский футбол".

В текущем сезоне Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Владислав Супряга
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