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Экс-игрок сборной Украины: Супряга, наверное, снизил к себе требования
В текущем сезоне форвард не играл
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о форварде "Динамо" Владиславе Супряге.
"Я не знаю, что происходит с Супрягой, наверное, он снизил к себе требования. Влад остановился в развитии. Все было в его руках - аренда в "Сампдории", классный чемпионат, но не пошло. Вернулся в "Динамо" и снова пропал.
Беседин всегда брал своей спортивной наглостью и самоотдачей, хотя он не самый техничный игрок, а у Супряги этого нет. Если что-то не получается, то он пропадает. Думаю, Супряга против "Шахтера" точно играть не будет. На острие атаки выйдет Ванат", - сказал Федецкий в интервью "Украинский футбол".
В текущем сезоне Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча.
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