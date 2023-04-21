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Бущан начал сотрудничать с агентской компанией Шаблия

Премьер-лига
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Голкипер "Динамо" сменил агента

Бущан начал сотрудничать с агентской компанией Шаблия

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан сменил агента. Теперь интересы футболиста будет представлять агентство Prostar. Об этом компания сообщила в своем Instagram.

До этого агентом 28-летнего кипера был Иван Пироженко. Напомним, компанией Prostar владеет Вадим Шаблий, который сотрудничает с наибольшим количеством украинских футболистов.

В этом сезоне на счету Бущана 13 поединков, пять из которых в УПЛ. Большую часть времени вратарь провел в лазарете. Его действующий контракт с киевским "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Вадим Шаблий
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