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Бущан начал сотрудничать с агентской компанией Шаблия
Голкипер "Динамо" сменил агента
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан сменил агента. Теперь интересы футболиста будет представлять агентство Prostar. Об этом компания сообщила в своем Instagram.
До этого агентом 28-летнего кипера был Иван Пироженко. Напомним, компанией Prostar владеет Вадим Шаблий, который сотрудничает с наибольшим количеством украинских футболистов.
В этом сезоне на счету Бущана 13 поединков, пять из которых в УПЛ. Большую часть времени вратарь провел в лазарете. Его действующий контракт с киевским "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
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