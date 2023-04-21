Кополовец: Луческу хороший тренер, но возраст берет свое

Экс-хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец перед украинским классическим сравнил главного тренера " Динамо " Мирчу Луческу с наставником "Шахтера" Игорем Йовичевичем.

"Основная заслуга в том, что "Шахтер" играет на уровне тренера. Я с Йовичевичем пересекался в "Карпатах" и могу сказать, что он умеет работать с футболистами. Он хороший психолог и умеет зарядить команду. Насколько я вижу, игроки Шахтера воспринимают Йовичевича как друга и при этом уважают.

А Луческу 77 лет, у него уже нет того пороха, как раньше. Он хороший тренер, но возраст берет свое. Сейчас он максимально пассивен и ничего не может дать команде. Эпоха Луческу прошла. "Динамо" нужен молодой креативный тренер, который будет с футболистами на одной волне", – сказал Кополовец.