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Кополовец: Луческу хороший тренер, но возраст берет свое

Премьер-лига
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Михаил Кополовец считает, что эпоха Луческу уходит

Кополовец: Луческу хороший тренер, но возраст берет свое

Динамо Київ

Новина українською

Экс-хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец перед украинским классическим сравнил главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу с наставником "Шахтера" Игорем Йовичевичем.

"Основная заслуга в том, что "Шахтер" играет на уровне тренера. Я с Йовичевичем пересекался в "Карпатах" и могу сказать, что он умеет работать с футболистами. Он хороший психолог и умеет зарядить команду. Насколько я вижу, игроки Шахтера воспринимают Йовичевича как друга и при этом уважают.

А Луческу 77 лет, у него уже нет того пороха, как раньше. Он хороший тренер, но возраст берет свое. Сейчас он максимально пассивен и ничего не может дать команде. Эпоха Луческу прошла. "Динамо" нужен молодой креативный тренер, который будет с футболистами на одной волне", – сказал Кополовец.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Михаил Кополовец Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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