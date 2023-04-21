Дирявка: В сезоне 1992/93 Днепр был сильнее Динамо. Но чемпионство у нас просто украли

Экс-игрок "Днепра" Сергей Дирявка поделился воспоминаниями о чемпионате Украины сезона-1992/93. Тогда днепряне по итогам сезона набрала равное количество очков с " Динамо ", однако чемпионом страны по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей стали киевляне.

Изначально при равенстве очков судьба титула должна была определяться в "Золотом матче", однако после первого круга этот пункт регламента был удален.

— Вы были очень близки к чемпионству в 1993 году. Почему не взяли "золото"?

— Главная причина — молодость. Тогда мы не задумывались о том, что это может быть единственная для нас возможность выиграть чемпионство и подняться на уровень "Днепра" 1983 и 1988 годов. Мы были наивными и уверенными в себе людьми. Считали себя настолько крутыми, что если не в этом, то в следующем сезоне обязательно свое возьмем.

Чего нам не хватило, так это обойтись без осечек. Прежде всего, в Харькове с "Металлистом", где мы проиграли 0:1. И в домашней игре с "Кривбассом", которая закончилась вничью 0:0. Считаю, именно те матчи стали для нас ключевыми. Помню, перед "Кривбассом", я даже получил вторую желтую, чтобы обнулиться перед заключительной частью чемпионата. А оказалось, что игра с "Кривбассом" стала одной из самых тяжелых и принципиальных. Мы играли против наших друзей и бывших партнеров по "Днепру". Уже потом я укорял своего друга Сергея Соловьева: "Ты лишил меня золотой медали".

— Вы с "Динамо" набрали равное количество очков, имели преимущество в личной встрече, но уступили по разнице мячей...

— Там была знаменитая история с регламентом чемпионата. Зимой, перед стартом второго круга, его вдруг решили поменять. Сделали регламент под "Динамо". Понятно, Киев — столица, финансовые возможности намного выше, чем у областных центров. А тут еще новый формат Лиги чемпионов. Подумали в кабинетах и решили ‒ никакого "золотого матча" не будет.

Если бы такое случилось в правовом государстве, куда Украина сейчас стремится и идет, можно было подать в суд и выиграть его — 100%. А по игре в том сезоне мы были сильнее Киева. Игра второго круга на "Метеоре" это подтвердила. В городе был сумасшедший ажиотаж. На стадион пришло 40 тысяч болельщиков (стадион мог вместить максимум 35). Многим людям, чтобы увидеть игру, пришлось взобраться на деревья. Мне кажется, от увиденного, футболисты "Динамо" просто опешили. Такая поддержка болельщиков, стала нашим дополнительным козырем. "Днепр" выиграл благодаря голу Максимова.

А чемпионство в том сезоне у нас просто украли. Команда, на мой взгляд, была достойна этого титула.

— Вы знали, что "Динамо" стимулировало всех, кто играл против "Днепра"?

— Да. Когда я играл уже за ЦСКА-Борисфен, мне Прудиус, который нам победный гол в Харькове забил, признался, что им за ту игру дали очень хорошую премию. Повышенные премиальные были у всех команд, кто отбирал у нас очки.

Когда соперник стимулируется третьей стороной, ничего в этом плохого нет. Я нормально к этому отношусь. Но когда команда упирается в матче против нас, а через тур проигрывает в пять мячей "Динамо", вот этого я понять не могу. Меня все это просто бесило.

Например, "Верес" в Киеве без боя уступает "Динамо". Счет 6:0. Через тур с нами отчаянно бьется — 0:0. Чемпион страны — "Таврия" — на своем поле проигрывает динамовцам 0:5, мы же у них вырываем победу с большим трудом ‒ 1:0. Потом посчитали, что за 15 игр второго круга они 40 мячей забили (а за первый круг игроки "Динамо" забили 19 мячей, ‒ прим. ред.).

Я не понимаю, как могла быть такой разница между нами и "Динамо". По классу мы никак им не уступали.