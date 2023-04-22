Пенальтийная перестрелка. Ворскла - Металлист 3:2. Обзор матча, видео голов

В матче было много пенальти (четыре), но только один из них несправедлив. Хотя как раз гол с последнего в матче одиннадцатиметрового в итоге и обеспечил "Ворскле" финальное преимущество в счете – 3:2. Но факт остается фактом: "Ворскла" одержала третью подряд победу, подтянувшись к топ-5 турнирной таблицы. Конечно, говорить о возвращении в борьбу за еврокубки рано, но если таким темпом полтавчане будут идти и дальше… То все возможно.

А у "Металлиста" продолжается затяжная безвыигрышная серия. Команда наконец-то начала забивать: семь голов в двух последних поединках, но не начала выигрывать игры. Это большая проблема.

VBET-лига. 22-й тур

22 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

"Ворскла" - "Металлист" 3:2

Голы: Таулян Сулейманов 26 (пен.), Таулян Сулейманов 45+1 (пен.), Фелипе Родригес 45+2 - Богдан Бойчук 9 (пен.), Юрий Романюк 82