  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пенальтийная перестрелка. Ворскла - Металлист 3:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пенальтийная перестрелка. Ворскла - Металлист 3:2. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Металлист ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Пенальтийная перестрелка. Ворскла - Металлист 3:2. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче было много пенальти (четыре), но только один из них несправедлив. Хотя как раз гол с последнего в матче одиннадцатиметрового в итоге и обеспечил "Ворскле" финальное преимущество в счете – 3:2. Но факт остается фактом: "Ворскла" одержала третью подряд победу, подтянувшись к топ-5 турнирной таблицы. Конечно, говорить о возвращении в борьбу за еврокубки рано, но если таким темпом полтавчане будут идти и дальше… То все возможно.

А у "Металлиста" продолжается затяжная безвыигрышная серия. Команда наконец-то начала забивать: семь голов в двух последних поединках, но не начала выигрывать игры. Это большая проблема.

VBET-лига. 22-й тур
22 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
"Ворскла" - "Металлист" 3:2
Голы: Таулян Сулейманов 26 (пен.), Таулян Сулейманов 45+1 (пен.), Фелипе Родригес 45+2 - Богдан Бойчук 9 (пен.), Юрий Романюк 82

По теме
yellow-arrow
Известный продинамовский тг-паблик намекнул, кто заменит Мирчу Луческу в должности главного тренера киевлян
yellow-arrow
Ровенчане со зрителями, но все равно без победы. Верес - Минай 1:1
yellow-arrow
Динамо - Шахтер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
свирепый харьков (Харьков)
22.04.2023 в 16:35
Весёлый матч. Третий пенальти "Ворсклы" судья "нарисовал". Не понимаю, зачем такой МАТЧ! портить таким "судейством"? Именно поэтому наших судей и не подпускают к мировому и европейскому судейству!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде