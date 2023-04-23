Эдмар: Долгожданная победа. Мы продемонстрировали, что находимся на правильном пути

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал победу над "Львовом" в матче 22-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой, она сегодня была обязательной?

- Да, конечно, это долгожданная победа. Сегодня ребята молодцы. С самого начала поединка они показывали настрой на игру и смогли продемонстрировать свои лучшие качества. Держали мяч и отдавали передачи. Удалась хорошая игра!

– После "Александрии" мы с вами говорили, что молодым нападающим нужно забить. Сегодня Бичек это сделал. Дальше дела пойдут увереннее?

- Да, конечно, и это наша задача, тренерского штаба и руководства. Мы хотим создать команду, где мы доверяем друг другу. Костя, когда не забивал, волновался, но мы поддерживали его, продолжали доверять. Были сложные матчи у Сидоренко, но у нас полное доверие к нему и он нас сегодня несколько раз спас. Понимаете? В футболе так и есть. Если мы опускаем руки, то сразу будут неприятности. Мы показали, что мы рук не опускали. Молодые ребята. Приятно работать с таким коллективом. С такими футболистами, которые выкладываются на тренировках и в матчах. И сегодня мы все продемонстрировали, что находимся на правильном пути!

– Похвалили Бичека, Сидоренко, но сегодня и Русин провел классную игру. Кроме двух голевых действий, у него еще куча ярких эпизодов, где он демонстрировал свою технику. Как вам игра?

- Когда ты любишь футболиста, не хочется его сильно хвалить, чтобы он продолжал в том же духе. То, что я вижу в исполнении Русина на тренировках, в матчах – у него безумная техника, мастерство. Наша задача доверять игроку и он будет благодарить. Он показывает, что если есть доверие, он может провести такую игру, как сегодня. Дай Бог, чтобы он так продолжал тренироваться и играть. Я считаю, что он сейчас в хорошей форме, не хочется сглазить. Я знаю, что это футбольная карьера, ты должен все время держать тонус, чтобы каждый раз достигать большего. Впрочем, Русин, несомненно, молодец. Не только он, но и вся команда. Коллектив в сегодняшнем матче сыграл значительную роль.

– В прошлый раз мы говорили о серии без побед, без голов. Сегодня удалось и выиграть, и забить. Далее команду ждут очень важные матчи против конкурентов. Сегодняшний результат должен придать уверенность?

– Да, мы знаем, что происходит в турнирной таблице. Все матчи, которые будут для нас – как финал. Поэтому на тренировках нам нужно еще улучшать свою игру, чтобы и дальше нам удавалось побеждать. Только через работу на тренировках мы сможем так продолжать.