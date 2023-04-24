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Отказ Шахтера действовать с позиции силы, (не)фартовые цифры Барсы. Обзор главных матчей выходных
Аудиомнение #207
Фото: UA-Футбол (Алина Ерофеева) + Getty Images / Global Images Ukraine
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Полюса Левандовского и Тер Штегена, сумасшедшее количество моментов в главных матчах Испании и Италии и минимальное в топ-поединке тура в УПЛ. Локоть Ракицкого, тактика "Шахтера", выключенный Буяльский, больничный Луческу, порванная футболка Бускетса, неаполитанские джокеры – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:33 – "Динамо" – "Шахтер" (1:1);
07:05 – "Барселона" – "Атлетико" (1:0);
17:15 – "Ювентус" – "Наполи" (1:1);
20:45 – Не попадайте в офсайд!
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