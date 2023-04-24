Отказ Шахтера действовать с позиции силы, (не)фартовые цифры Барсы. Обзор главных матчей выходных

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Полюса Левандовского и Тер Штегена, сумасшедшее количество моментов в главных матчах Испании и Италии и минимальное в топ-поединке тура в УПЛ. Локоть Ракицкого, тактика "Шахтера", выключенный Буяльский, больничный Луческу, порванная футболка Бускетса, неаполитанские джокеры – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – "Динамо" – "Шахтер" (1:1);

07:05 – "Барселона" – "Атлетико" (1:0);

17:15 – "Ювентус" – "Наполи" (1:1);

20:45 – Не попадайте в офсайд!