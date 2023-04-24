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Скауты европейских клубов вживую просмотрели хавбека Металлиста 1925
Русин, но Назарий, а Ростислав
fcrukh.com
На матче 22-го тура УПЛ "Львов" – "Металлист 1925" (0:2) побывали скауты зарубежных клубов.
Как сообщает Sport Arena, объектом внимания специалистов был 27-летний хавбек харьковской команды
Так как в этом поединке Русин отметился двумя ассистами и в целом показал очень убедительную игру, есть вероятность, что в переговоры по игроку вступят австрийские, польские и хорватские клубы, которые сотрудничают с одной из польских скаутско-агентских компаний.
Отметим, что Русин является воспитанником академии "Шахтера". Ранее играл за львовский "Рух", а в "Металлист 1925" перешел в 2021 году.
В текущем сезоне Русин сыграл в составе "Металлиста 1925" 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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