Скауты европейских клубов вживую просмотрели хавбека Металлиста 1925

На матче 22-го тура УПЛ "Львов" – "Металлист 1925" (0:2) побывали скауты зарубежных клубов.

Как сообщает Sport Arena, объектом внимания специалистов был 27-летний хавбек харьковской команды Ростислав Русин .

Так как в этом поединке Русин отметился двумя ассистами и в целом показал очень убедительную игру, есть вероятность, что в переговоры по игроку вступят австрийские, польские и хорватские клубы, которые сотрудничают с одной из польских скаутско-агентских компаний.

Отметим, что Русин является воспитанником академии "Шахтера". Ранее играл за львовский "Рух", а в "Металлист 1925" перешел в 2021 году.

В текущем сезоне Русин сыграл в составе "Металлиста 1925" 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.