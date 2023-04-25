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"Результат справедлив". Ковалец подвел итог матча с Александрией
"Ингулец" и "Александрия" не выявили сильнейшего
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец поделился мыслями после ничьей с "Александрией" (0:0) в матче 22-го тура УПЛ.
– Хорошее Кировоградское дерби получилось. Были хорошие моменты как и у нашей команды, так и у "Александрии". Ничейный результат, пожалуй, справедлив, учитывая, что ни мы, ни "Александрия" не забили.
– Вы играли против команды своего сына. Это отражается на эмоциях и волнении?
– В принципе, это профессиональный спорт. Такая история, что у Кирилла два сына, мои внуки. Когда у старшего спросили, за кого будет болеть, он говорит: "Буду за папу". А младший: "За деда и папу".
Конечно, понимали, что Кирилл – один из лидеров "Александрии". Надо было обратить внимание на него, – сказал Ковалец.
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