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"Результат справедлив". Ковалец подвел итог матча с Александрией

Премьер-лига
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"Ингулец" и "Александрия" не выявили сильнейшего

"Результат справедлив". Ковалец подвел итог матча с Александрией

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец поделился мыслями после ничьей с "Александрией" (0:0) в матче 22-го тура УПЛ.

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– Хорошее Кировоградское дерби получилось. Были хорошие моменты как и у нашей команды, так и у "Александрии". Ничейный результат, пожалуй, справедлив, учитывая, что ни мы, ни "Александрия" не забили.

– Вы играли против команды своего сына. Это отражается на эмоциях и волнении?

– В принципе, это профессиональный спорт. Такая история, что у Кирилла два сына, мои внуки. Когда у старшего спросили, за кого будет болеть, он говорит: "Буду за папу". А младший: "За деда и папу".

Конечно, понимали, что Кирилл – один из лидеров "Александрии". Надо было обратить внимание на него, – сказал Ковалец.

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В статье: Сергей Ковалец ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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